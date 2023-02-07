Евросоюз сделал ряд исключений из эмбарго на российские нефтепродукты

Еврокомиссия опубликовала ряд уточнений относительно «потолка цен» для российской нефти и нефтепродуктов.

В соответствии с документом, на который, в частности, обратило внимание РБК, ограничения не будут действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран. Кроме того, из-под санкций выведены нефтепродукты, произведенные из российской нефти, но не в России. Европейские провайдеры смогут оказывать услуги по страхованию и транспортировке таких нефтепродуктов выше установленного уровня цен.

С 5 декабря 2022 года ЕС запретил импорт российской нефти по морю, а также ввел предельный уровень цен на сырье из России в размере $60 за баррель. Компаниям Евросоюза запрещено оказывать услуги по транспортировке и страхованию, если нефть продается выше этого предела. С 5 февраля аналогичные ограничения вступили в силу для российских нефтепродуктов. «Потолок цен» установлен на уровне $40 и $100 за баррель в зависимости от вида продукции. К санкциям присоединились страны G7 и Австралия.