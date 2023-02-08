Акции дня: риски для «голубых фишек» привлекли внимание ко второму эшелону

В лидеры торгов на Мосбирже в среду, 8 февраля вышли акции Ашинского металлургического завода. За день котировки выросли на +39,90% до 44,35 рублей за штуку.

В среду индексы на российском фондовом рынке находились в отрицательном диапазоне. Ситуация развивалась на фоне сообщения о том, что власти прорабатывают вопрос введения нового налога для крупных компаний – добровольного взноса в бюджет из прибыли за 2022 год. На этом фоне «голубые фишки» пошли вниз, а акции второго и третьего эшелона наоборот устроили ралли.

«Рост некоторых эмитентов на 15 - 20% или 25 – 30% — это, можно сказать, нормально. Чем «ниже эшелон», тем выше амплитуда возможной волатильности, как вверх, так и вниз. Что сегодня выросло, на те самые 20 – 30%, должно в перспективе вырасти ещё, но перспектива этого роста может оказаться крайне отдалённой или вообще сменится на очередное падение. Это не удивительно, когда спред между заявками на покупку и продажу того или иного актива измеряются десятками процентов», — прокомментировал старший аналитик ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Роман Блинов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,69% до 2251,97 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,25% до 981,82 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:59 мск составила 84,2 долларов за баррель (+0,61%). Российская валюта слабела – 72,95 рублей за доллар.