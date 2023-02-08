Акции кондитерской фабрики «Красный октябрь» подорожали в 4,5 раза с конца января

В начале торгов на Мосбирже 8 февраля обыкновенные фабрики «Красный октябрь» подскочили на 38,4%, до 2450 руб. за штуку, привилегированные бумаги подорожали на 25,4% — до 1040 руб.

Как пишет «Интерфакс», акции МКФ «Красный октябрь», обновившие таким образом исторические максимумы, демонстрируют впечатляющий рост с конца прошлого месяца. Менее чем за две недели бумаги компании подскочили примерно в 4,5 раза, поднявшись с уровня чуть ниже 550 руб. Привилегированные акции подорожали в 2,6 раза, с 400 руб. по состоянию на 31 января.

Отмечается, что новостных поводов или иных факторов для такого скачка нет. По мнению инвесторов, речь может идти либо о каком-либо инсайде, либо о спекулятивных операциях.

Фабрика «Красный Октябрь» — столичное кондитерское предприятие, оно является флагманом холдинга «Объединенные кондитеры».