Nasdaq: попытка взлета вместе со ставками

Во вчерашних новостях что-то могли найти для себя как быки, так и медведи. На фоне роста цен на нефть в S&P 500 лидировал сектор энергетики, подскочивший на 3,1%. После сообщений о продвижении проектов чат-ботов с искусственным интеллектом случился взлет акций Microsoft и Baidu на 4,2% и 12,2% соответственно. Но было и падение на 48,6% знаменитого мема Bed Bath & Beyond после провала очередной попытки увернуться от банкротства.

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