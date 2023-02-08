Финансовые рынки Фондовый рынок США

Nasdaq: попытка взлета вместе со ставками

Глеб Баранов
8 февраля 2023, 10:04

Акции в США вчера выросли, а доллар и казначейские облигации упали – рынки повели себя так, словно увидели будущее ставок по-разному. И нормально его разглядели только продавцы US Treasuries.

Коллаж: Тамара Ларина