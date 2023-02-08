Андрей Белоусов напугал валютных трейдеров

Рубль начал дешеветь с самого утра — валютные трейдеры отыгрывали разрешение не продавать валюту ряду экспортеров, работающих по межправительственным соглашениям, а также ту часть валюты, которая нужна для закупок иностранных товаров и комплектующих.

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