Рубль начал дешеветь с самого утра — валютные трейдеры отыгрывали разрешение не продавать валюту ряду экспортеров, работающих по межправительственным соглашениям, а также ту часть валюты, которая нужна для закупок иностранных товаров и комплектующих.
Андрей Белоусов напугал валютных трейдеров
Курс рубля под действием ряда негативных факторов упал на 1,6%. Пара доллар-рубль ушла к сопротивлению, пробой которого усилит снижение российской валюты. Налоговый период может не оправдать ожидания «быков»
Коллаж: Тамара Ларина
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