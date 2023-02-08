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Андрей Белоусов напугал валютных трейдеров

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
8 февраля 2023, 20:49

Курс рубля под действием ряда негативных факторов упал на 1,6%. Пара доллар-рубль ушла к сопротивлению, пробой которого усилит снижение российской валюты. Налоговый период может не оправдать ожидания «быков»

Коллаж: Тамара Ларина