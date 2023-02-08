Байден обозначил свою предвыборную программу

Второе послание президента Байдена к Конгрессу «О положении дел в стране» ждали с особым нетерпением не потому что, рассчитывали узнать что-то новое, а потому что она должна стать программной речью для его избирательной кампании, если, конечно, его не убедят отказаться от попытки остаться в Белом доме на второй срок. Пока, судя по всему, Джо Байден настроен идти на выборы, которые состоятся уже в конце следующего года, и утверждает, что находится в «отличной форме» для того, чтобы руководить Америкой до 2028 года. Ожидается, что Байден со дня на день объявит о начале своей предвыборной кампании несмотря на то, что согласно последнему опросу Realclearpolitics.com 51,5% американцев не нравится то, как он руководит страной. Сторонники президента в меньшинстве – их только 44,2%. Самое неприятное для Байдена то, что немало противников его участия в президентских выборов и среди его однопартийцев.

Обращает на себя внимание то, что в той части послания, которая касается внешней политики США, основное внимание было уделено не России, а Китаю. Объяснение этому простое: США вовсе не изменили свое отношение к конфликту на Украине, просто подозрительно вовремя подоспел инцидент с китайским метеошаром, который долго летал над территорией Америки и, как уверяет Белый дом, шпионил за американскими военными объектами. Оратор с фирменным прищуром предупредил Пекин, что не потерпит угроз национальной безопасности со стороны Поднебесной, но, чтобы не перегнуть палку, все же заявил, что готов сотрудничать с КНР в тех областях, где это сотрудничество отвечает национальным интересам Америки.