Байден обозначил свою предвыборную программу

Второе послание президента Байдена к Конгрессу «О положении дел в стране» ждали с особым нетерпением не потому что, рассчитывали узнать что-то новое, а потому что она должна стать программной речью для его избирательной кампании, если, конечно, его не убедят отказаться от попытки остаться в Белом доме на второй срок. Пока, судя по всему, Джо Байден настроен идти на выборы, которые состоятся уже в конце следующего года, и утверждает, что находится в «отличной форме» для того, чтобы руководить Америкой до 2028 года. Ожидается, что Байден со дня на день объявит о начале своей предвыборной кампании несмотря на то, что согласно последнему опросу Realclearpolitics.com 51,5% американцев не нравится то, как он руководит страной. Сторонники президента в меньшинстве – их только 44,2%. Самое неприятное для Байдена то, что немало противников его участия в президентских выборов и среди его однопартийцев.
Обращает на себя внимание то, что в той части послания, которая касается внешней политики США, основное внимание было уделено не России, а Китаю. Объяснение этому простое: США вовсе не изменили свое отношение к конфликту на Украине, просто подозрительно вовремя подоспел инцидент с китайским метеошаром, который долго летал над территорией Америки и, как уверяет Белый дом, шпионил за американскими военными объектами. Оратор с фирменным прищуром предупредил Пекин, что не потерпит угроз национальной безопасности со стороны Поднебесной, но, чтобы не перегнуть палку, все же заявил, что готов сотрудничать с КНР в тех областях, где это сотрудничество отвечает национальным интересам Америки.
«Я и впредь намерен работать вместе с Китаем там, где это пойдет на пользу американским интересам и на благо планеты,- заявил Джо Байден.- Но Китай не должен ошибаться: если он будет угрожать нашему суверенитету, мы будем защищать нашу страну».
Естественно президент Байден не мог не сказать несколько слов и о России. Он повторил уже неоднократно произнесенные им ранее заявления о «единстве» Америки в деле поддержки Киеву, похвалил себя за создание глобальной коалиции против России и вновь пообещал помогать Украине, сколько понадобится.
Аудитория явно оживилась, когда президент Байден перешел к положению в стране и экономической политике своего правительства. Его заявления о внутренних делах Америки демократы встречали громкими аплодисментами, а республиканцы – возмущенными криками. Впрочем, даже в этой части послания не обошлось без Китая, который, похоже, окончательно застолбил место главного противника Америки и окончательно подтвердил поворот Соединенных Штатов к Азии. В частности, президент уделил немало времени планам по развитию производства микрочипов на территории США и технологической блокаде Поднебесной.
Байден также попытался защитить огромные расходы правительства и призвал законодателей поднять потолок долга.
«Я не буду извиняться за то, что мы инвестируем в то, чтобы сделать Америку сильной,- сказал он.- Мы инвестируем в американские инновации, в отрасли промышленности, которые определяют будущее. Мы инвестируем в то, где хочет доминировать китайское правительство… И мы инвестируем в модернизацию наших вооруженных сил, чтобы защищать стабильность и противостоять агрессии».
Оратор подчеркнул, что его экономическая политика затрагивает абсолютно всех американцев и что она принесет ощутимые блага «синим воротничкам», т.е. рабочей Америке. Он похвалился, что за два года в Белом доме создал 12 млн рабочих мест. Похвалил себя и свою администрацию президент и за расходы на развитие возобновляемых источников энергии и чистой энергетики.
Президент Байден предложил республиканцам в новом составе Конгресса и особенно Палате представителей, где у них сейчас незначительное большинство, продолжить плодотворное сотрудничество так, как это было до прошлогодних промежуточных выборов, когда под контролем демократов находились обе палаты высшего законодательного органа США. Он обвинил оппонентов в попытках «взять экономику в заложницы», намекая на борьбу вокруг повышения потолка госдолга.
Республиканцы не остались в долгу. Когда Джо Байден заявил, что некоторые республиканцы хотят провести серьезные сокращения расходов на социальные программы и медицинское страхование для пожилых американцев, в зале раздались крики: «Лжец!».