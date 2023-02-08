Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 7,7 тысячи

Число погибших в результате сильнейшего землетрясения в Турции и Сирии возросло до 7 726.

Об этом сообщает CNN.

По словам вице-президента Турции Фуата Октая, на данный момент известно как минимум о 5894 погибших, еще 34 810 получили ранения.

Октай сообщил, что поисково-спасательные операции проводят 16 139 команд, своих специалистов и помощь прислали более 70 стран.

По данным телеканала, в Сирии жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере две тысячи человек.

Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей, рассказали в пресс-службе ведомства.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в соседней Сирии. В течение последующих суток было зафиксировано еще несколько толчков с многочисленными афтершоками.