Для более гибкого распоряжения средствами: ВТБ начал выдавать кредитки 18-летним

ВТБ изменил условия и снизил возраст (с 21 года до 18 лет) для выдачи кредитной «Карты возможностей», чтобы обеспечить «молодым людям набор необходимых финансовых инструментов для более гибкого распоряжения средствами». Для получения кредитной карты достаточно иметь ежемесячный доход от 15 тыс. рублей и стаж на текущем месте работы от трех месяцев, сообщили в пресс-службе банка.

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«Все больше молодых людей стремятся стать финансово независимыми как можно раньше и нередко начинают получать трудовой стаж с 18 лет, совмещая работу с учебой. Именно для этой категории клиентов мы решили снизить возраст оформления кредитных карт. По нашим прогнозам, рост рынка кредитных карт, который отмечался в 2022 году, продолжится и в этом, однако теперь клиенты смогут использовать их вместе с программами банковской рассрочки. Благодаря рассрочке и кредитной "Карте возможностей", клиенты ВТБ смогут беспроцентно пользоваться средствами, выбирать комфортный срок погашения и сумму платежа. Мы рассчитываем, что снижение возрастного ценза позволит обеспечить молодым людям набор необходимых финансовых инструментов для более гибкого распоряжения средствами», — сообщила и.о. начальника управления «Кредитные карты» ВТБ Анастасия Подойницына.

В банке отметили, что выпуск и обслуживание кредитной карты будут бесплатными, без дополнительных условий. По карте предусмотрен беспроцентный период до 110 дней. Максимальный кредитный лимит составляет 1 млн рублей. Карта предусматривает снятие наличных до 50 тыс. рублей без комиссии в течение семидневного периода.

Ранее о возможности оформлять кредитные карты с 18 лет заявили Альфа-банк, Росбанк, МКБ, «Тинькофф банк» и Сбер.

