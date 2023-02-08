Euroclear объявил о прекращении расчетов в рублях

Европейский депозитарий Euroclear сообщил о прекращении использования рублей в качестве расчетной валюты и закрыл свой корреспондентский счет в «ИНГ банк Евразия». Рублевые остатки будут конвертированы в евро 8 февраля, сообщается на сайте депозитария.

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«Мы отказались от принятия российского рубля в качестве расчетной валюты (т. е. вы больше не можете производить расчеты в рублях в системе Euroclear) и заблокировали наш счет в "ИНГ банк Евразия", нашем кассовом корреспонденте в Москве», — сообщили в Euroclear.

В депозитарии уточнили, что рубли не будут приниматься не только на счет в «ИНГ банк Евразия», но и на любые другие рублевые счета, открытые на имя Euroclear. Если отправка средств на рублевые счета все-таки произойдет, депозитарий «не будет нести никакой ответственности, так как платежи не будут считаться полученными». Все рублевые остатки, которые могут быть конвертированы в другую валюту и зачислены на денежный счет клиента, будут конвертированы в евро по обменному курсу 8 февраля.

Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки, позднее к ограничительным мерам присоединилась Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

Процентные доходы от инвестирования заблокированных в Euroclear российских активов по итогам 2022 года составили €821 млн, говорится в отчете депозитария от 8 февраля.

