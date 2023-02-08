В Госдуме поддержали идею о взыскании активов при нарушении правил по иностранным инвестициям

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении правительственный законопроект, закрепляющий право суда взыскивать в доход РФ акции и иное имущества при нарушении порядка осуществления иностранных инвестиций в российские хозяйственные общества.

Об этом пишет агентство «Прайм».

По словам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрея Цыганова, выступившего на заседании комитета, инициатива предлагает «более точно определить правовые последствия недействительности тех сделок», которые совершались с нарушением закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Поясняется, что в настоящий момент сделки, совершенные с нарушением этой нормы, считаются ничтожными. «А вот вопрос о том, как применять последствия ничтожной сделки в тех или иных случаях, как раз является предметом этого законопроекта», — пояснил замглавы антимонопольного ведомства.

Цыганов уточнил, что законопроект наделит суд правом взыскивать в доход РФ акции и доли в уставных капиталах российских стратегических хозяйственных обществ, незаконно приобретенное имущество, а также доходы, полученные от его использования, если иностранный инвестор в нарушение порядка, установленного законом о порядке осуществления иностранных инвестиций «безнадзорно, незаконно установил контроль» над таким обществом.

Замглавы ФАС отметил, что соответствующая практика в России «уже развивается», на сегодня уже имеется ряд примеров совместной работы с Генпрокуратурой и ФСБ, в результате которой был устранен незаконный контроль иностранных инвесторов над российскими стратегическими обществами «как раз путем передачи в казну тех пакетов акций, которыми незаконно завладели иностранные инвесторы».

Как сообщается, законопроект также предусматривает возможность взыскания в судебном порядке с зарубежного инвестора по иску российского имеющего стратегическое значение хозобщества убытков, причиненных этому активу, а также возмещения ущерба, причиненного имуществу, в связи с недобросовестным осуществлением инвестором своих прав.