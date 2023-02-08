Группа «Дело» объявила о выплатах в миллион рублей для многодетных сотрудников

Для сотрудников всех компаний группы «Дело» в 2023 году станет доступна корпоративная программа по повышению рождаемости, предполагающая выплату в размере 1 млн руб. на третьего ребенка.

Как сообщает пресс-служба крупнейшего транспортно-логистического холдинга, программа разработана по инициативе председателя совета директоров группы «Дело» Сергея Шишкарева. «Стандарт предусматривает прогрессивность размеров льгот и их резкое увеличение с рождением третьего ребенка, в частности, выплату 1 млн рублей на третьего и последующих детей», — указывается в сообщении. Комплекс мер поддержки включает в том числе дополнительные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком, доплаты по больничному в период беременности и при досрочном выходе из декретного отпуска, компенсации за детсад и путевки в лагеря, а также расширение программы ДМС.

Уточняется, что в июне прошлого года программа была запущена в «ТрансКонтейнере», теперь она будет внедряться также в компаниях «Рускон», «ДелоТех», «ДелоПортс», Global Ports, а также Сахалинском морском пароходстве. «Таким образом, 11 тысяч сотрудников могут воспользоваться мерами поддержки во всех регионах присутствия Группы — от Калининграда до Владивостока», — говорится в пресс-релизе. Организацией работы с персоналом по программе в ГК занимаются специальные сотрудники — «социальные менеджеры».

В компании подчеркивают, что «единый корпоративный стандарт повышения рождаемости» и поддержка сотрудников с детьми соответствует целям национального проекта «Демография». Как отметил директор по персоналу УК «Дело» Александр Осипов, за второе полугодие 2022 года в «ТрансКонтейнере» различными мерами поддержки воспользовались 880 работников, материальную помощь в размере миллиона рублей получили восемь многодетных семей. «Мы рассчитываем, что принятый стандарт станет эффективным инструментом содействия улучшению демографической ситуации в стране», — отметил Осипов.

Группа компаний «Дело» — российский транспортно-логистический холдинг, владеющий и управляющий сетью морских и железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров, фитинговых платформ и собственным флотом.