У Европы появился агрессивный конкурент на рынке сжиженного газа

В Брюсселе наверняка с тревогой встретили недавнее заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди о прогнозируемом росте потребления газа в 5 раз. На газовый рынок выходит новый мощный игрок со всеми малоприятными для остальных игроков последствиями. Слабым утешением для европейцев является то, что Нью-Дели планирует в основном работать через долгосрочные контракты.

Крупнейший в Индии импортер газа Petronet LNG Ltd. хочет получать 12 млн тонн сжиженного газа (СПГ) при помощи долгосрочных контрактов. Об этом заявил на Индийской энергетической неделе, международной энергетической конференции, которая проходит сейчас в Бангалоре, глава Petronet Акшай Кумар Сингх. Для сравнения: это почти 60% всего прошлогоднего импорта газа.