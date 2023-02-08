У Европы появился агрессивный конкурент на рынке сжиженного газа

В Брюсселе наверняка с тревогой встретили недавнее заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди о прогнозируемом росте потребления газа в 5 раз. На газовый рынок выходит новый мощный игрок со всеми малоприятными для остальных игроков последствиями. Слабым утешением для европейцев является то, что Нью-Дели планирует в основном работать через долгосрочные контракты.
Крупнейший в Индии импортер газа Petronet LNG Ltd. хочет получать 12 млн тонн сжиженного газа (СПГ) при помощи долгосрочных контрактов. Об этом заявил на Индийской энергетической неделе, международной энергетической конференции, которая проходит сейчас в Бангалоре, глава Petronet Акшай Кумар Сингх. Для сравнения: это почти 60% всего прошлогоднего импорта газа.
Энергоносители нужны Индии для развития экономики. Причем, их нужно очень много, потому что индийская экономика уже давно обошла китайскую и стала самой быстроразвивающейся среди крупных стран. При этом индийцы продолжат сокращать потребление угля, доля которого очень высока в производстве электроэнергии. Очевидной заменой угля является СПГ, доля которого в производстве энергии, по словам Моди, вырастет к 2030 году с сегодняшних 6% до 15%.
Прогноз о пятикратном росте потребления газа в Индии, конечно, впечатляет. Появление Индии в качестве одного из главных импортеров СПГ, наверняка, насторожило не только европейцев, потому что оно предвещает резкое усиление конкуренции на газовом рынке, где СПГ существенно не хватало уже в прошлом году. Причем, усиление конкуренции прогнозируется и на рынке долгосрочных контрактов, потому что все больше стран и компаний переходят на эту форму торговли, чтобы обезопасить себя от колебаний очень волатильного газового рынка. Он останется дефицитным до 2026 года, подчеркнул глава Adani Total Private Ltd. Сатиндер Пал Сингх, выступая на конференции.
Petronet также планирует продлить уже имеющийся контракт с Qatar Energy. Причем, индийцы хотят увеличить поставки как минимум на 1 млн тонн в год. Для выполнения планов компания намерена построить через несколько лет СПГ-терминал в Гопалпуре, штат Орисса, и расширить в ближайшем будущем существующий СПГ-терминал в Дахедже, штат Гуджарат. В целом же, Нью-Дели планирует увеличить импортные мощности СПГ, которые сейчас составляют 22 млн тонн в год, на 53%.
Еще одна индийская энергетическая компания - Gail India Ltd., по словам председателя ее правления Сандипа Кумара Гупты, ведет переговоры о долгосрочных поставках сжиженного газа с компаниями Abu Dhabi National Oil Co. Из Абу-Даби (ОАЭ) и российским ПАО «Новатэк». Эту информацию, кстати, подтвердил и глава российской компании Леонид Михельсон, тоже приехавший в Бангалор.