Майнинг в законе

При этом официальные майнинг-центры, которые работают в России уже сегодня, являются полноценными участниками российской экономики и ответственными налогоплательщиками. Вопрос борьбы с нелегалами, которые паразитируют на низких тарифах на электроэнергию, требует комплексного подхода: следует принимать поправки в налоговый кодекс, закон о предпринимательстве, и вводить нормативы по потреблению электроэнергии для бытовых целей и прогрессивную стимулирующу ставку на оплату электроэнергии. К таким выводам в ходе обсуждения «Не серый майнинг: эффективные методы воздействия на нелегальных криптовалютчиков» на площадке «Московского комсомольца» пришли эксперты.

Одним кнутом не отделаешься

Россия занимает третье место в мире по доле мощностей для майнинга. По данным «Коммерсанта», в 2022 году объемы майнинговых площадок в стране превысили 500 МВт. Большая часть ферм находится в Красноярском крае и Иркутской области. Такой популярностью регионы обязаны энергии чистых рек Сибири. Регион привлекает криптовалютчиков со всей страны и даже из-за границы из-за невысоких тарифов на электроэнергию. Наплыв майнеров в Сибирь усилился после того, как в Китае запретили добычу криптовалюты из-за дефицита электроэнергии. Тем не менее, такие же категоричные меры в России вводить не стоит, считает руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнения судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.

«Майнинг достаточно плотно вошел в нашу жизнь и запретить его будет очень сложно. Это будет порождать еще больше нелегальных ферм, которые будут наносить еще больший ущерб. Поэтому здесь лучше отрегулировать эту деятельности, сделать ее налогооблагаемой и определить правила, по которым должны действовать майнеры. Это будет выгодно и для общества, и для государства», - отметила Авдеева.

С ней согласен директор Центра исследований в электроэнергетике университета «Высшая школа экономики» Сергей Сасим. «Самый разумный путь борьбы с серым нелегальным майнингом – создание комфортных условий для легального майнига», – сказал он.

В прошлом году лидером по потреблению стала компания BitRiver (300 МВт от общего объема), мощности которой как раз располагаются в Иркутской области. Предприятие одно из немногих, кто платит за энергию по тарифам предприятий. Однако это скорее исключение, чем правило. Чаще всего майнинговые фермы располагаются в частных квартирах, на дачных участках, а иногда даже в социальных учреждениях. Криптовалютчикам выгодно открывать ферму в частном порядке, поскольку в этом случае они платят за энергию по тарифам для населения, которые в разы ниже промышленных. За счет механизма перекрестного субсидирования финансовая нагрузка по оплате электричества ложится на плечи бизнеса. Например, в прошлом году за дешевые тарифы для населения предприятия в Иркутской области доплатили 5,7 млрд рублей. В этом году все компании области доплатят 7,7 млрд рублей, рассказал заместитель директора Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко.

«Иллюзия дешевого тарифа приводит к недальновидным решениям. Если говорить про игру в долгую: дешевый тариф для населения здесь и сейчас хорошо, но потом бизнес вложит издержки, которые он доплачивает за льготные тарифы, в стоимость продукции и продаст тем же домохозяйствам. В итоге пострадают домохозяйства, пострадает бизнес, который будет сворачивать свои производственные программы, будут теряться рабочие места. А бюджет будет экономить, поскольку электроэнергия дорогая, и будет вынужден снижать качество своих социальных услуг», – пояснил Дзюбенко.

Как считает Сергей Сасим, перекрестное субсидирование необходимо ликвидировать. Население должно платить за энергию столько, сколько ее потребляет. В качестве мер поддержки можно ввести механизм адресной помощи малоимущим семьям. Помимо этого, эксперт предлагает внести поправки, которые позволят интернет-провайдерам передавать информацию о потреблении трафика энергетикам. Так появится возможность ограничивать подачу энергии при подозрительном потреблении.

По словам Дзюбенко, решением также может стать введение тарифа на электроэнергию с прогрессивной ставкой – в зависимости от объема потребляемой энергии. Чтобы такая мера не коснулась обычных потребилеей важно рассмотреть разумные ограничения, например, ввести норматив по потреблению. По подсчетам энергетиков, для домохозяйств с лихвой хватит 7,5 тыс. кВт/ч в месяц. В дальнейшем можно будет снижать объем нормы, если станет понятно, что реально потребляется меньше энергии. А для тех, кто будет потреблять энергии больше, – ввести повышенный тариф. По мнению эксперта это – не более 1% от всех домохозяйств. Подобный тариф уже ввели в Кемеровской области, однако там наоборот установили слишком маленький норматив по потреблению – 400 кВт/ч в месяц, считает эксперт.

Мухи отдельно, котлеты отдельно

По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, всех майнеров нельзя стричь под одну гребенку. Легальные майнеры покупают электроэнергию по рыночным ценам и платят налоги – их деятельность приносит пользу государству, как и любое другое предприятие, подчеркивает омбудсмен. Другое дело – нелегальные майнеры, которые воруют электроэнергию. «Здесь все просто – если кто-то ворует электроэнергию, это уголовное дело. Здесь неважно майнеры они или выращивают помидоры», - отметил Мариничев.

В отношении домашних майнеров омбудсмен предлагает ввести ограничительные тарифы на потребление энергии в квартире. «Бытовые нужды – это все, что в квартире. Лампочка греет, аквариум очищает, сервера работают или майниговое оборудование стоит – это все человеческая деятельность. Если вы подключили ему в квартиру 5 кВт/ч и подписали контракт, то будьте любезны эти объемы обеспечить. Если в ровном режиме нельзя каждый час 5 киловатт, пропишите это в контракте. Это коммерческие отношения сбытовой компании и конкретного домохозяйства», - подчеркнул он.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов считает, что необходимо отделить майнинг и цифровые финансовые активы. «Нужно разобраться с майнингом, который больше похож на что-то простое, инфраструктурное, вроде электроэнергетики. Я предложил ввести оборотный налог – 1 рубль с киловатта. Рубль дорого? Давайте, пусть ставка будет плавающая. Биткоин дорогой – ставка 2 рубля, дешевый – 10 копеек», - сказал депутат.

Даже с легальных майнеров налоги взымают не в полном объеме, считает Терехов. Добыча криптовалюты – явление сравнительно новое, поэтому нет понимания как облагать налогом цифровые активы, пояснил он.

Излишнее налогообложение может отпугнуть майнеров, считает интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, и они могут перевести даже свой легальный бизнес в другую страну. Поэтому меры стоит вводить постепенно и с учетом всех нюансов.