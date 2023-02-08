Минфин разместил классические ОФЗ на 40 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 39,944 млрд рублей при суммарном спросе в 85,191 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 7,4 млрд рублей с датой погашения в 2029 году и на 32,5 млрд рублей — с погашением в 2036-ом, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26242 с датой погашения 29 августа 2029 года было продано бумаг на сумму 7,434 млрд рублей при спросе 20,25 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 7,256 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 97,2285% от номинала, что соответствует доходности 9,8% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 97,1% от номинала, что соответствует доходности 9,83% годовых.

На другом аукционе по размещению классических ОФЗ-ПД выпуска № 26240 с датой погашения 30 июля 2036 года было продано бумаг на 32,51 млрд рублей при спросе в 64,941 млрд рублей. Выручка от размещения составила 25,861 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 76,1752% от номинала, что соответствует доходности 10,57% годовых. Цена отсечения установлена на том же уровне 76,1752% от номинала, что соответствует доходности 10,57% годовых.

25 января Минфин разместил на аукционах те же самые облигации на общую сумму 62 млрд рублей при суммарном спросе в 153 млрд рублей.

