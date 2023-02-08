Москва определится с ответом на введение потолка цен для нефтепродуктов до марта — Новак

Россия до марта выработает ответные меры на потолок цен для нефтепродуктов из РФ, введенный странами Евросоюза и G7.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет «РИА Новости».

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По словам Новака, сейчас в Москве изучают целесообразность таких мер в свете решения ЕС вывести часть нефтепродуктов из-под ограничительного механизма.

На уточняющий вопрос, когда будет ясность по срокам ответа, Новак ответил: «До марта будет».

Решение ЕС и G7 о введении потолка цен на поставку нефтепродуктов из России вступило в силу 5 февраля. Компаниям Евросоюза запрещено предоставлять услуги по транспортировке российских нефтепродуктов морским путем, если речь не идет о продаже по цене не выше установленного уровня. Для нефтепродуктов, которые торгуются с премией к нефти (бензин и дизтопливо), потолок цен составляет $100 за баррель; для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к нефти (мазут), — $45.

Позже Еврокомиссия опубликовала пояснения, в которых определены исключения для ряда нефтепродуктов. В частности, не подпадает под ценовой потолок российская продукция, которая перерабатывается в третьей стране путем смешивания с местной, а также если нефтепродукты из РФ подвергаются значительной переработке в третьей стране.