МТС Банк получил лицензию на работу в ОАЭ

Центральный банк ОАЭ выдал МТС Банку лицензию на осуществление банковских операций в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Как сообщается на сайте регулятора, российская кредитная организация получила лицензию 1 января этого года.

Отмечается, что МТС банк стал первым зарубежным банком за последние несколько лет, получившим лицензию в этой стране.

Решение Центробанка ОАЭ выдать лицензию российскому банку, не подпавшему под западные рестрикции, позволит удовлетворить растущий спрос на финансовые услуги со стороны граждан РФ.

Газета отмечает, что Вашингтон и Евросоюз обеспокоены сотрудничеством ОАЭ и России в финансовом секторе. По сведениям издания, замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон упоминал выдачу лицензии российскому банку во ходе визита в Абу-Даби на минувшей неделе.

Ранее в ОАЭ работал Сбер, однако 26 декабря прошлого года первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин сообщил, что из-за санкций он вынужден закрыть свой офис в стране.