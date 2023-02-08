Немецкий аналитик перечислил пять факторов наблюдающегося в РФ «экономического чуда»

Немецкое издание Focus указало на ряд «удивительных фактов» об экономике России, выдержавшей натиск многочисленных санкций Запада после начала спецоперации на Украине.

Как отмечает аналитик Габор Штайнгарт, ограничения наносят «гораздо меньший удар по российской экономике, чем предполагалось». Эксперт убежден, что Россия в настоящий момент переживает подобие «экономического чуда», — в подтверждение этому он указывает на пять факторов.

В первую очередь Штайнгарт подчеркивает, что российская финансовая система, отключенная от международной платежной системы SWIFT, не рухнула вопреки прогнозам; кроме того, доллар заметно ослаб по отношению к рублю.

Также автор констатирует, что, согласно расчетам МВФ, экономика России в 2023 году будет расти, несмотря на спад в 2022-м, который пережили и другие страны; в 2024 году она, возможно, превысит показатели ФРГ.

Эксперт обращает внимание и на то, что китайские компании активно заполняют ниши покинувших российский рынок западных игроков: так, на место Apple и Samsung пришли Xiaomi, Realme и Honor. В конце года китайский экспорт в РФ достиг рекордного уровня, что компенсировало резкий спад торговли с Европой. При этом уточняется, что европейские компании продолжают работать в России.

Россия продолжает поставлять нефть и газ, отмечает в том числе аналитик. Спрос на сырье из РФ сохраняется, вместе с тем Москва нашла и новых покупателей, уточняет Штайнгарт. Европа между тем пока не может обойтись без российского газа, признает автор. В частности, Франция, Бельгия, Нидерланды и Испания по-прежнему получают из России СПГ.

Автор материала приходит к выводу, что торговые запреты существуют только формально, а санкции призваны воздействовать на избирателей, но отнюдь не на российское руководство.