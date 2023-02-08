От руды до аккумуляторов: «Норникель» и «Росатом» освоят крупнейшее в РФ месторождение лития

Компания «Полярный литий» (СП «Норникеля» и «Росатома») получила право на разработку Колмозерского месторождения в Мурманской области. Там планируется построить масштабное интегрированное производство от горнорудных работ до высокотехнологичной продукции, чтобы полностью заместить импорт в Россию литиевого сырья и компонентов для аккумуляторных батарей, сообщили в пресс-службе «Норникеля».

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Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает к 2030 году выпуск карбоната и гидроксида лития в объеме 45 тыс. тонн в год. На масштабном производстве будет создано 1 тыс. рабочих мест.

«Колмозерский проект стартует в правильное время, когда стремительно растет спрос на литий в производстве электротранспорта и накопителей энергии. С учетом заявленных в других странах проектов по добыче лития нам необходимо двигаться быстро. Партнерство с "Росатомом" обеспечивает проекту максимальный набор компетенций и совместную интеграцию во все переделы батарейной отрасли», — отметил старший вице-президент — производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов.

По словам гендиректора «Полярного лития» Игоря Демидова, освоение этого месторождения позволит создать «первое отечественное производство литийсодержащего сырья и в конечном итоге полностью российское производство высокотехнологичной продукции в виде тяговых литийионных батарей». Он также отметил, что «Росатом» и «Норникель», дополняя друг друга, «ускорят построение отрасли полного цикла: от руды до накопителей энергии».

