Поддержка города помогла промышленности Москвы выйти на новый уровень развития — эксперт

Промышленники Москвы за счет антикризисной господдержки смогли запустить программы модернизации, привлечь кадры и создать новые логистические цепочки. В итоге они в короткое начали выпускать высокотехнологичную продукцию и нивелировать действие зарубежных санкций по целым секторам экономики. Такое мнение в разговоре с «Экспертом» высказали 8 февраля эксперты, комментируя заявление мэра столицы Сергея Собянина о том, что машиностроительная отрасль города в 2022 году увеличила объем выпуска продукции почти в полтора раза.

Напомним, по словам Собянина, сегодня в городе примерно 200 предприятий производят лифты, конвейеры, станки, системы вентиляции и другую промышленную продукцию. «Без сомнений, хороший результат», — отметил градоначальник.

По оценке независимого эксперта Андрея Бархоты, рост выпуска машиностроительной продукции в Москве обеспечило влияние нескольких факторов. «Во-первых, сказался рост спроса на продукцию машиностроения на фоне повышения интенсивности импортозамещения. Во-вторых, свою роль сыграли меры поддержки столичных машиностроительных предприятий налогового и инвестиционного характера, — рассуждает он. — В-третьих, определенный вклад в рост выпуска был обусловлен увеличением производства продукции двойного назначения.

За последнее время тяжелые вредные производства были выведены из центра города либо прекратили свое существование, но это не означает, что Москва потеряла статус промышленного центра, отмечает президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов. «Наоборот: промышленный потенциал мегаполиса получил новый импульс развития за счет ставки на использование высоких технологий и инновационных проектов, организации сети технопарков и промышленных кластеров», — поясняет президент МТПП.

По его оценке, предусмотренные законодательством Москвы для их резидентов существенные налоговые и арендные льготы дали большому количеству предприятий возможности обновления промышленной базы и программного обеспечения, привлечения новых квалифицированных кадров, создания новых логистических и технологических цепочек и в итоге — производства современной конкурентоспособной продукции.

«В результате московская промышленность, выйдя на совершенно новый уровень развития, смогла нивелировать действие зарубежных санкций по целым секторам экономики», — подчеркивает Владимир Платонов.