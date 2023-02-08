Путин оценил запасы легкой нефти в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что запасов легкой нефти в Восточной Сибири и на шельфе у России еще достаточно. При этом на встрече с молодыми учеными после вручения госнаград он отметил разработку старшего научного сотрудника Казанского федерального университета Ирека Мухаматдинова, который предложил добывать высоковязкую нефть с применением специальных катализаторов, передает ТАСС.

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«Вы сказали, что у нас постепенно исчезают запасы легкой нефти. Ну в Восточной Сибири наверняка еще есть и на шельфе тоже есть», — отметил Путин.

Мухаматдинов, рассказывая президенту о своей разработке, заявил, что «в ближайшее время технология будет актуальна для всех нефтедобывающих компаний как в России, так и в других странах». Он предложил добывать высоковязкую нефть с применением специальных катализаторов, то есть начинать нефтепереработку сразу под землей. В процессе каталитического акватермолиза в нефти, по его словам, повышается содержание легких фракций, и ее уже можно качать на поверхность. Ученый подчеркнул, что этот способ позволяет на 10-20% увеличить добычу в зависимости от свойств нефти и ее залегания. Кроме того, ее не нужно подготавливать для закачки в трубопроводы, что позволяет экономить еще до 30% себестоимости. Себестоимость самих катализаторов составляет менее 1%.

«Вы знаете, что без этих технологий пришлось уже в какой-то момент вводить определенное льготирование для тех компаний, которые в том числе работают в Татарстане. <…> Такой важный практический результат», — резюмировал Путин.