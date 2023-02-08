Регионы будут развиваться синергетически

В России разработаны и утверждены правительством общие требования к порядку заключения соглашений между регионами, а также межмуниципальных соглашений о совместном развитии инфраструктуры. Целью принятия документа является координация для снижения разницы в социально-экономическом развитии регионов РФ и муниципалитетов, а также укрепления межрегионального и межмуниципального сотрудничества.

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Соответствующее постановление было опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации. Стороны соглашений определяют заказчика в отношении каждого объекта инфраструктуры. Соглашение должно содержать цели, условия и планируемые результаты взаимодействия, информацию о заказчике и условиях финансирования, в том числе информацию о «горизонтальных» субсидиях.

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Субъекты могут брать пример с Москвы

Еще в конце декабря 2022 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях инициированный правительством закон, вносящий коррективы в систему распределения субсидий регионам, напоминает ТАСС. Поправки касаются порядка предоставления субсидий регионам, а также местным бюджетам и совершенствуют механизм конкурсного субсидирования.

Документ определяет, что «горизонтальные» субсидии между бюджетами субъектов РФ и между местными бюджетами могут быть предоставлены в том числе для реализации заключенных соглашений о межрегиональном и межмуниципальном сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры. Согласно закону, регионы смогут устанавливать дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований, заключивших соглашения о совместном развитии инфраструктуры.

Примеры успешной помощи регионов друг другу существуют и такое взаимодействие идет на пользу всем сторонам. Так, мэр столицы Сергей Собянин заявил в интервью aif.ru, что Развитие Москвы было бы под большим вопросом, если бы город сам не помогал бы другим регионам России.

«Если бы мы закрылись сами в себе и сказали, что мы никого не знаем, никто нам не интересен, мы никому не помогаем и ни в чем не участвуем, я думаю, что от бюджета Москвы не осталось бы и половины. И отношение к Москве в целом было бы другое, и все ее развитие было бы под большим вопросом», — заявил московский градоначальник.

«Раскрою вам секрет: если бы мы совместно с федеральным правительством по поручению президента России не помогали восстанавливать другие регионы, решать многие федеральные проблемы, помогать своим коллегам, то и отношение к Москве было бы иным», — указал Сергей Собянин. По его словам, благополучие Москвы «строится не только на ее экономической мощи, но и по тем правилам, которые устанавливаются федеральными законами, межбюджетными отношениями».

Постановление принято в интересах новых регионов

Между тем, как полагают эксперты, новый документ сделает проще процесс помощи новым регионам, вошедшим в состав России. Они сильно отстают от других регионов страны в вопросах социально-экономического развития, считает политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Но связано это не только с разрушением инфраструктуры из-за боевых действий, сколько с низкими стандартами развития территорий при украинском руководстве и длительном отсутствии инвестиций в местную инфраструктуру.

Многие коммуникации в новых регионах сегодня разрушены либо находятся в аварийном состоянии из-за критического уровня износа. Такая же ситуация была и с Крымом, когда его начали обследовать наши специалисты после референдума о вхождении в состав России в 2014 году. Как заметил Никита Донцов в беседе с корреспондентом «Эксперта», из-за длительного отсутствия инвестиций в развитие инфраструктуры нужно было срочно исправлять и все восстанавливать, решать проблемы, которые копились десятилетиями.

Бюджет России традиционно формируется на три года, в него вносятся корректировки, напомнил эксперт. Однако с учетом вхождения в состав РФ трёх новых регионов, бюджет надо будет перекраивать, что займёт время, поэтому субсидирование и шефская поддержка со стороны старых регионов России — одно из эффективных решений в данном случае. Ряд субъектов федерции уже оказывал подобную помощь, но теперь для этого появится юридическое оформление: на каком основании государственные деньги одного региона тратятся на нужды другого.

Такая практика существовала давно. Москва много лет помогала благоустраивать Севастополь. А теперь такую же шефскую помощь городам и поселкам в новых регионах оказывают в первую очередь те, у кого есть финансовые возможности, подчеркнул Никита Донцов.

Например, Ленинградская область помогает поселку Енакиево в ДНР: наладили систему водоснабжения, отремонтировали школу, обновили трамвайный парк. Такая горизонтальная помощь полезна не только новых регионам, но и старым, ведь так обеспечивается дополнительная загрузка предприятий региона, региональная экономика насыщается деньгами.

Перекрестное финансирование усложняет понимание ситуации

В более широком смысле регионам нужны собственные деньги, тогда они смогут более эффективно расходовать их на собственные нужды и, конечно, помогать нуждающимся в их помощи соседям.

«Необходимо перевернуть налоговую пирамиду — граждане должны платить налоги в бюджет муниципалитетов, где проживают, а предприятия — в бюджет регионов, где реально ведут коммерческую деятельность, а не по месту юридической регистрации, как сейчас, — предложил в комментарии “Эксперту” председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. — Для финансирования федеральной власти и федеральных функций достаточно налога на добавленную стоимость и таможенных сборов».

«В этом случае надо будет помогать из федерального бюджета только тем муниципалитетам, которые ведут деятельность в особых политических, экономических, географических и природных условиях. Перекрёстное финансирование всегда лишь усложняет понимание реальной ситуации в экономике», — добавил Владимир Гамза.

Так или иначе, но как раз увеличить и стимулировать горизонтальные экономические связи и сотрудничество регионов напрямую минуя федеральный центр — главный смысл постановления правительства о порядке заключение соглашений между регионами, указал «Эксперту» уверен Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS.

Безусловно, не все субъекты встретят закон однозначно. В дотационных регионах появляется возможность договариваться с «донорами», что называется, напрямую. «Доноры» в свою очередь должны получать реальную выгоду для своей территории, предположил эксперт.

«Мне представляется, что, например, более быстро сможет решаться вопрос утилизации и переработки мусора, когда один регион имеет территорию для строительства завода, а другой благодаря «горизонтальным» субсидиям поможет ему деньгами. Выгодно всем: и проблему решили, и рабочие места создали», — резюмировал Станислав Бовт, добавив, что пример Москвы в этом вопросе в самом деле весьма показателен.

