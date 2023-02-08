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Российская нефтянка растет на саудитах

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
8 февраля 2023, 13:02

Российский рынок акций возобновил рост. Как и вчера, опережающими темпами дорожают акции нефтяных компаний. Рубль получил повод для небольшого снижения.

Коллаж: Тамара Ларина