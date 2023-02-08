Глава ФРС США Джером Пауэлл вчера вновь вселил оптимизм в инвесторов, несмотря на то что не сказал ничего нового. Выступая в Вашингтонском экономическом клубе, он отметил, что борьба с инфляцией и приведение ее к целевому уровню в 2% будет трудной и займет довольно много времени. Но из его речи инвесторы сделали вывод, что американский регулятор не будет повышать ставки выше обозначенных ранее 5-5,25%.
Российская нефтянка растет на саудитах
Российский рынок акций возобновил рост. Как и вчера, опережающими темпами дорожают акции нефтяных компаний. Рубль получил повод для небольшого снижения.
Коллаж: Тамара Ларина
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