Российские военные уничтожили цех авиапредприятия по модернизации боевых БПЛА под Харьковом

Министерство обороны Российской Федерации рассказало о ходе проведения специальной военной операции.

Как сообщается в сводке оборонного ведомства, в Харькове российские военные уничтожили объекты авиапромышленности, где производилась модернизация беспилотников.

«В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов», — указывается в сообщении Минобороны.

Также сообщается о внушительных потерях ВСУ на ряде направлений. В частности, на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град». В Харьковской области нанесен удар по складу боеприпасов в районе населенного пункта Подлимана. На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения «Южной» группировки войск за сутки уничтожено свыше 140 украинских силовиков, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

В районах населенных пунктов Авдеевка и Славянск (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, еще три украинских склада боеприпасов и горючего разгромлены под Угледаром и Добровольем.

