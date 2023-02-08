Русское виски потеснит английское

Российские алкогольные компании с уверенностью смотрят в будущее: уход мировых гигантов с рынка РФ открыл для них не только новые ниши, но и уникальные возможности для развития собственного бизнеса. Тем не менее, представители бизнеса уверены: без государственной поддержки, выражающейся в сдерживании параллельного импорта в данной области, у них могут возникнуть проблемы. Об этом накануне говорили эксперты в ходе XVIII Всероссийской конференции по проблемам алкогольного рынка «АлкоКонгресс-2023».

Коммерческий директор группы компаний «Ладога» Дмитрий Исаченков заметил, что западные компании, которые совсем ушли из России или существенно сократили свои здесь маркетинговые инвестиции, дали толчок не только российским производителям, но и тем странам, которые до сих пор готовы сотрудничать с РФ.

Статья по теме: Минпромторг готовится продифференцировать вино

«Они фактически получили возможность донести до нас свой товар, поставить его на нашу полку. Импорта не стало меньше, он даже несколько вырос. Но на фоне этого немыслимыми темпами, например, развивается российское вино», — отметил он.

Дмитрий Исаченков опроверг тезис о том, что усложнившаяся логистика якобы препятствует попадаю иностранного алкоголя на рынки. По словам представителя «Ладоги», как только в России разрешили отклеивать марки с товара на территории страны, сроки доставки сократились в несколько раз.

«Мы, кстати, одни из первых заявились на создание таможенного склада. Некоторые виды алкоголя удается привозить в разы быстрее. Не задерживаться ни в Прибалтике, ни на каких-либо других перевалочных базах. Алкоголь буквально за несколько дней прибывает в Россию, обклеивается маркой и поступает в продажу», — добавил он.

Дмитрий Исаченков подчеркнул, что несмотря на это российские компании, в частности «Ладога», активно занялись развитием собственных брендов. Так, например, производимый ими джин Barrister продолжает бить рекорды продаж в стране. Конечно, данный факт не говорит о том, что российский алкоголь полностью вытеснит иностранные аналоги. Но потесниться им придется.

«Есть, например, некоторые традиционные производители виски. Джин тоже, как известно, появился в Британии, и как некий эталон, британский джин останется. Но данный напиток делают теперь во многих странах мира, как, впрочем, и виски. Мы покупаем спирты у разных компаний — и у Финляндии, и у Ирландии — только что мы выпустили, например, классический ирландский виски. Собираемся покупать в Индии, в Армении, в России на Кавказе. Мы верим в то, что картина на нашем рынке будет такая же, как и на рынке той же Индии, которую мы ставим в пример. Потому что 63% внутреннего спроса на виски закрывается в стране продукцией местного производства. Единственное, что многое из того, что формально производится в России, берется из шотландских дистиллятов. Но я думаю, что еще где-то год-три — 60-70% будет наших российских спиртов», — резюмировал он.

Дмитрий Исаченков обратил внимание, что «Ладога» также продолжает развитие и своей винной линейки. По словам представителя компании, она сознательно наращивает в дистрибьюторском портфеле российские вина, так как всему рынку стало абсолютно ясно: прирост данного сегмента «идет сумасшедшими темпами».

«По исследованиям того же Роскачества, 80% винных карт включают в себя русское вино. 10 лет назад такого даже представить было нельзя. Поэтому мы являемся и дистрибьютором больших компаний, и размещаем у них заказы. Они делают некоторые линейки под нас», — заключил он.

Смесь советского с шотландским

Председатель клуба Double Dram, мастер-блендер Кемлянского винокуренного завода Геннадий Силиванов уверил, что российские компании также близки и к созданию оригинальных сортов виски.

«Наверное, чтобы прийти к какому-то единому паттерну, нужно понимать, что такое виски. Российское комьюнити данного сегмента довольно обширно. В первую очередь оно ориентируется на шотландский солод. Но как мы знаем, то, что создали шотландцы, перехватили многие. Япония, например, достигла серьезного успеха на этом рынке, считает шотландцев своими преподавателями, эталоном. Копирует, но и предлагает с успехом потребителю продукты с какой-то своей особенностью. У японцев она выражается в некой мягкости и гармоничности. Американцы в свое время тоже отошли от стандарта, сделали шаг в сторону. С XIX века это диктовалось экономическими условиями и сырьем, которое они начали использовать. Если первоначально это была рожь, то позднее ее заменили кукурузой, что породило бурбон. Совсем другой виски по своей сути. И потребитель делится на тех, кто обожает скотч, считая американский виски чем-то непригодным для употребления, и фанатов американского напитка. И вот сегодня у нас возникла необходимость производства собственного виски, но мы столкнулись с рядом серьезных проблем. Первая из них — это нехватка оборудования, производящего виски. Далее — это сырьевая база. Хотя, например, со злаками водой и торфом у нас все в порядке, поэтому наша страна может родить виски любого стиля», — рассказал он.

Однако главный нюанс, обратил внимание Геннадий Силиванов, это время. Обычно производству требуется 5 лет до вывода самых молодых сортов виски. На данный момент Кемлянский винокуренный завод продолжает заниматься разработкой собственных продуктов для рынка. К своему 200-летию предприятие планирует релиз своего солодового виски. Мастер-блендер считает, что процесс его создания замешан на двух несочетаемых на первый взгляд вещах: традиционных советских знаниях о производстве алкоголя и шотландском опыте, который он лично получил во время иностранных стажировок.

«В данный момент на Кемлянский винокуренный завод завозится оборудование. В мае запускаем дополнительный цех, которых не будет ничем отличаться от шотландских образцов. Мы идем по качеству к шотландскому виски, но вносим свои моменты. Будут эксперименты с гибридами, где будут использоваться разные техники дистилляции, будем играть с сырьем. Например, планируем выпуск ржаного виски. Наш ржаной виски будет совсем не похож на американский. И буквально через 2,5 года мы выдадим первые релизы, которые также не будут походить на американские или шотландские бренды, тут будет свой стиль. Ведь ржаные дистилляты — эта та же самая русская старка по большому счету, это и был виски. Если капнуть глубже, то история виски в России идет с XVI века», — добавил он.

Параллельный импорт просят притормозить

В эксклюзивном комментарии «Эксперту» Геннадий Силиванов подтвердил, что завод уже не испытывает трудностей с оборудованием. Кроме того, на данный момент приходит дополнительная техника для увеличения объемов производства. Их монтаж будет производиться уже в феврале, получение лицензии ожидают к концу весны.

«Выпуск продукции и сейчас идет. А дальше будет лишь увеличиваться. Пока мы делаем лимитированную серию. Небольшое количество виски, ориентированное на комьюнити. Например, повышенной крепости, более коллекционные. А через 2,5 года у нас будет первый ржаной виски, через 3,5 года — первый солодовый. И это уже можно будет отнести к массовому сегменту, к алкоголю доступному и хорошего качества. Планируемая стоимость одной бутылки — 2 тысячи рублей», — сказал он.

По мнению Геннадия Силиванова, российский виски сможет найти своего потребителя. Тем не менее, некоторые опаасения вызывает возможное возвращение на рынок западных компаний.

«Конечно, мы будет иметь конкурентов, тем более, что неизвестно, что будет дальше. Вполне возможно, что иностранные компании вновь вернутся на рынок. И нам придется гораздо тяжелее, чем рассчитываем. Ведь “иностранцы” финансово более независимы. За ними сотни лет работы, огромный опыт. Но если наше правительство поддержку окажет, то мы докажем право на жизнь. Притормозить параллельный импорт некоторых видов алкоголя стоило бы. Мы должны развивать собственную экономку. Иначе транснациональные компании нас просто проглотят. Они купят все, мы ничего не сможем с этим сделать», — заключил он.