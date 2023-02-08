Рынок акций: мощный взлет или глубокая коррекция

Рынок акций сегодня начал день с уверенного роста, и казалось, что он будет продолжаться до тех пор, пока Индекс Мосбиржи с небольшими коррекциями не достигнет обозначенной аналитиками цели роста в 2400 пунктов.

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