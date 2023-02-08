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Рынок акций: мощный взлет или глубокая коррекция

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
8 февраля 2023, 21:16

Новость о намерении властей на добровольной, как сказано, основе изъять у бизнеса 250 млрд рублей резко развернула рынок акций вниз. Потери понесли акции почти всех госкомпаний, которые вряд ли смогут оказаться от этих выплат.

Коллаж: Тамара Ларина