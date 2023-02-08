Рынок акций сегодня начал день с уверенного роста, и казалось, что он будет продолжаться до тех пор, пока Индекс Мосбиржи с небольшими коррекциями не достигнет обозначенной аналитиками цели роста в 2400 пунктов.
Рынок акций: мощный взлет или глубокая коррекция
Новость о намерении властей на добровольной, как сказано, основе изъять у бизнеса 250 млрд рублей резко развернула рынок акций вниз. Потери понесли акции почти всех госкомпаний, которые вряд ли смогут оказаться от этих выплат.
Коллаж: Тамара Ларина
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