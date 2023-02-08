Взрывы на газопроводах «Северного потока»: то, что никогда не должно было стать известным

Центр обучения подводному плаванию и спасению в рамках Военно-морских сил (ВМС) США (NDSTC) на протяжении десятилетий готовил высококвалифицированных глубоководных дайверов. Выпускники данного учреждения служат в различных американских военных частях по всему миру. Такие специалисты отлично работают со взрывчатыми веществами под водой, и они способны как совершать полезные вещи (использовать пластичную взрывчатку C-4 для очистки побережья и гаваней от мусора и неразорвавшихся боеприпасов), так и наносить ущерб (взрывать иностранные нефтяные вышки, засорять впускные клапаны подводных электростанций, разрушать шлюзы на важнейших судоходных каналах).

Центр находится в Панаме, одноименной столице центральноамериканской страны. Он может похвастаться вторым по величине крытым бассейном во всей Америке, это идеальное место для подготовки лучших и самых немногословных дайверов. Прошлым летом именно они успешно выполнили поставленную задачу на глубине 260 футов в Балтийском море.

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В июне 2022 года водолазы ВМС, действовавшие под прикрытием широко разрекламированных учений НАТО в середине лета, также известных как «BALTOPS-22», заложили дистанционно активируемые взрывные устройства.

Три месяца спустя они разрушили три из четырех [ниток] газопроводов «Северный поток». Это следует из информации источника, который имел доступ к оперативному планированию операции. На просьбу прокомментировать слова источника официальный представитель Белого дома Эдриенн Уотсон ответила в электронном письме следующее: «Это ложь и полная выдумка». Представитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Тэмми Торп также написала: «Это утверждение полностью и абсолютно ложно».

Решение президента США Джо Байдена нарушить работу трубопроводов (to sabotage the pipelines) было принято после более чем девяти месяцев строго секретных дискуссий внутри американских организаций, обеспечивающих национальную безопасность, о том, как лучше всего достичь этой цели. Большая часть обсуждений касалась не того, как выполнить операцию, а как именно ее выполнить. проблема заключалась не в том, выполнять ли миссию, а в том, как ее выполнить, не имея явного представления о том, кто будет нести за это ответственность.

Существовала важная причина бюрократического характера, которая повлияла на выбор выпускников NDSTC в качестве исполнителей. Выпускники центра подготовки в Панаме подчиняются только ВМС США, и они не включены в единое оперативное Командование сил специального назначения США (USSOCOM). Это важно, поскольку о тайных операциях данного единого боевого командования необходимо докладывать Конгрессу и заранее информировать руководство Сената и Палаты представителей — так называемую «Банду восьми» (разговорный термин для группы из 8 ведущих политиков в Конгрессе, которые должны быть проинформированы исполнительной властью). Администрация Байдена делала все возможное, чтобы избежать утечек информации, а планирование велось еще в конце 2021 года и в первые месяцы 2022 года.

Но при этом Джо Байден и его команда по внешней политике (советник по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Тони Блинкен и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд), открыто и последовательно заявляли о своей враждебности по отношению к двум трубопроводам, которые были протянуты на расстоянии 750 миль по дну Балтийского моря и проходят недалеко от датского острова Борнхольм.

Политические опасения Америки по поводу завершения «Северного потока — 2» были реальны: теперь у России появится дополнительный источник дохода, Германия и остальная часть Западной Европы начнут потреблять дешевый газ из РФ, а зависимость европейских стран от США тем самым уменьшится. В определенной степени такое уже происходило. Многие немцы рассматривали «Северный поток —1» (начало эксплуатации двух ниток в 2011 и 2012 годах) как часть реализации знаменитой Новой восточной политики Вилли Брандта, бывшего канцлера ФРГ (в 1969 — 1974 годах). Тогда она позволила послевоенной Западной Германии восстановить себя и другие европейские страны, чьи экономики были разрушены Второй мировой войной. Одним из инструментов было использование советского газа в качестве топлива, во многом на нем выросла процветающая западноевропейская экономика.

«Северный поток — 1», по мнению США и НАТО, уже был достаточно опасен, но «Северный поток — 2», строительство которого было завершено в сентябре 2021 года, в случае одобрения немецкими регулирующими органами удвоил бы количество дешевого газа, доступного для Германии и Западной Европы. Второй газопровод также обеспечил бы достаточно газа для более чем 50% годового потребления Германии. Тем временем, между Россией и НАТО постоянно нарастала напряженность.

Когда строительство второго газопровода близилось к завершению, в мае 2021 года произошел ошеломляющий поворот: администрация Байдена отменила санкции против Nord Stream AG, а представитель Госдепа признал, что попытка остановить трубопровод с помощью санкций и дипломатии «была неудачной». За кулисами представители администрации призвали президента Украины Владимира Зеленского не критиковать этот шаг.

Были немедленные последствия. Сенатские республиканцы во главе с Крузом объявили о немедленной блокаде всех внешнеполитических кандидатов Байдена и отложили принятие ежегодного законопроекта об обороне на несколько месяцев, вплоть до осени. Позже Politico написала, что поворот Байдена в отношении второго российского трубопровода поставил под угрозу политическую повестку президента США, возможно, в более значительной степени, чем хаотичный вывод войск из Афганистана.

Поэтому внимание администрации вновь было приковано к «Северному потоку — 2». Пока Европа оставалась зависимой от трубопроводов с дешевым природным газом, Вашингтон опасался, что такие страны, как Германия, не захотят снабжать Украину деньгами и оружием.

Именно в этот неспокойный момент Байден уполномочил Джейка Салливана собрать межведомственную группу для разработки плана.

Планирование

В декабре 2021 года Джейк Салливан созвал совещание недавно сформированной оперативной группы, в которую вошли специалисты из Объединенного комитета начальников штабов (CJCS), ЦРУ, Госдепа и министерства финансов. Это была первая из серии сверхсекретных встреч в охраняемой комнате на верхнем этаже старого здания Исполнительного управления, примыкающего к Белому дому, где также располагался Консультативный совет президента по внешней разведке (PFIAB).

По словам источника, непосредственно знакомого с процессом, участникам стало ясно, что Салливан хотел, чтобы группа разработала план разрушения двух газопроводов «Северный поток». Также присутствующие поняли, что политик выполнял пожелания самого Джо Байдена.

В течение следующих нескольких встреч участники обсуждали варианты нападения. В ВМС предложили использовать недавно введенную в строй подводную лодку для непосредственной атаки трубопровода. В ВВС — сбрасывание бомб с взрывателями замедленного действия, которые можно было взорвать дистанционно. В ЦРУ предупреждали, что все эти действия должны оставаться тайными. Все участники понимали, что ставки велики. «Это не детские шутки», — сказал источник. Присутствующие подразумевали: если бы атаку можно было проследить до США, это можно было расценить как военный акт.

В то время ЦРУ уже возглавлял Уильям Бернс, бывший посол в России (в 2005-2008 годах), который работал заместителем госсекретаря по политическим вопросам в администрации Обамы (автор статьи не указал, что Бернс занимал эту должность с 13 мая 2008 года, то есть он успел поработать еще и в последний год правления Джорджа Буша-младшего — прим. переводчика). Бернс быстро санкционировал рабочую группу Агентства, в состав которой случайно вошел человек, знакомый с возможностями глубоководных водолазов ВМФ из центра в Панаме. В течение следующих нескольких недель участники рабочей группы ЦРУ приступили к разработке плана секретной операции, в ходе которой водолазы-глубоководники должны были устроить взрывы вдоль трубопровода.

Что-то подобное раньше уже проводилось. В 1971 году Разведывательное сообщество США узнало из до сих пор неизвестных источников, что два важных подразделения советского флота обменивались данными по подводному кабелю, зарытому в Охотском море, на Дальневосточном побережье России. Кабель связывал региональное командование ВМФ с материковым штабом во Владивостоке.

Для этого под глубоким прикрытием в Вашингтоне собрали группу оперативников ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ),. Она разработала план с использованием водолазов ВМС, модифицированных подводных лодок и глубоководного спасательного аппарата, который увенчался успехом, несмотря на множество ошибок во время поиска советского кабеля. Водолазы установили на кабель сложное подслушивающее устройство, которое успешно перехватило переговоры и записало их на магнитофон.

Тем не менее, межведомственная группа поначалу скептически отнеслась к энтузиазму ЦРУ по поводу тайной глубоководной атаки. Было слишком много вопросов, на которые не было ответов. Беспокойство участников вызывало то, что воды Балтийского моря активно патрулируются российским флотом, и там нет нефтяных вышек, которые можно было бы использовать в качестве прикрытия для водолазной операции.

Источник говорил, что во время дискуссий некоторые сотрудники ЦРУ и Госдепа говорили: «Не делайте этого. Это глупо и станет политическим кошмаром», если это будет выставлено на общее обозрение.

Тем не менее, в начале 2022 года рабочая группа ЦРУ доложила межведомственной группе Салливана, что был найден способ взрыва трубопроводов.

То, что произошло дальше, потрясло многих. 7 февраля Байден встретился в своем офисе в Белом доме с канцлером Германии Олафом Шольцем, который после некоторого колебания теперь прочно вошел в американскую команду. На последовавшем брифинге для прессы Байден вызывающе заявил: « Если Россия вторгнется… «Северного потока — 2» больше не будет. Мы покончим с ним».

Двадцатью днями ранее заместитель госсекретаря Нуланд выступила с тем же заявлением на брифинге в Госдепартаменте, которое почти не освещалось в прессе. Она отметила, что «Северный поток — 2» может не сдвинуться с места.

Некоторые из тех, кто участвовал в планировании операции, были встревожены, поскольку они видели в этих высказываниях косвенные отсылки к готовящейся атаке на трубопроводы.

«Это было все равно, что положить атомную бомбу на землю в Токио и сказать японцам, что мы собираемся ее взорвать», — говорит источник. По его словам, Байден проигнорировал секретность плана.

Неосмотрительность Байдена и Нуланд, если это было так, могла расстроить специалистов, которые готовили операцию. Но это также и дало новую возможность. По словам источника, некоторые из высокопоставленных чиновников ЦРУ посчитали, что взрыв трубопровода «больше не может считаться тайным вариантом, потому что президент только что объявил, что мы знаем, как это сделать».

План взрыва газопроводов «Северный поток —1» и «Северный поток — 2» был внезапно понижен с секретной операции, требующей информирования Конгресса, до уровня строго засекреченной разведывательной операцией при военной поддержке США. По закону, пояснил источник, «больше не существовало законного требования — сообщать об операции Конгрессу. Это дало возможность дальнейшего планирования, хотя это все еще должно было оставаться тайной для российских сил, которые следили за обстановкой на Балтийском море.

Операция

Норвегия была идеальным местом для размещения участников операции.

За последние несколько лет восточно-западного геополитического кризиса американские военные значительно расширили свое присутствие в Норвегии, западная граница которой проходит на 1400 миль вдоль северной части Атлантического океана и примыкает к России за Полярным кругом.

Недавно отремонтированная база американских подводных лодок, которая строилась в течение многих лет, вступила в строй, Америка также значительно усилила норвежскую авиабазу на севере и поставила норвежским ВВС парк патрульных противолодочных самолетов P8 Poseidon, построенных компанией Boeing, для поддержки своего дальнего шпионажа за всем, что связано с Россией.

В свою очередь, норвежское правительство разозлило либералов и некоторых умеренных политиков в своем парламенте в ноябре прошлого года, приняв Дополнительное соглашение о сотрудничестве в области обороны (SDCA). Согласно новому соглашению, правовая система США будет обладать юрисдикцией в определенных «согласованных районах» на севере над американскими солдатами, обвиняемыми в преступлениях за пределами базы, а также над гражданами Норвегии, обвиняемыми или подозреваемыми во вмешательстве в работу на базе.

Сегодня верховным главнокомандующим НАТО является Йенс Столтенберг, убежденный антикоммунист, восемь лет проработавший премьер-министром Норвегии, прежде чем перейти на свой высокий пост в НАТО при поддержке США в 2014 году. Он был сторонником жесткой линии во всем, что касалось России.

Вернувшись в Вашингтон, планировщики знали, что им нужно отправиться в Норвегию. Где-то в марте несколько членов группы вылетели в Норвегию, чтобы встретиться с норвежской секретной службой и флотом.

Норвежский флот быстро нашел нужное место на мелководье Балтийского моря в нескольких милях от датского острова Борнхольм. Трубопроводы проходили на расстоянии более мили друг от друга по морскому дну глубиной всего 260 футов. Такая задача была бы в пределах досягаемости водолазов, которые, работая на норвежском минном тральщике типа «Альта», ныряли бы со смесью кислорода, азота и гелия, вытекающей из их баллонов, и устанавливали бы заряды С-4 на четыре трубопровода с бетонным защитным покрытием. Это была бы утомительная, трудоемкая и опасная работа, но воды у Борнхольма имели еще одно преимущество: здесь не было сильных приливных течений, которые значительно усложнили бы задачу погружения.

После небольшого исследования американцы были в полном восторге. В этот момент в игру снова вступила малоизвестная группа глубоководных погружений ВМС. «Лучшие дайверы с квалификацией глубоководных ныряльщиков составляют сплоченное сообщество, и только самые лучшие вербовались для операции и должны были быть готовы к вызову», — сказал источник.

Норвежцы и американцы знали местонахождение и оперативников, но была и другая проблема: любая необычная подводная активность в водах у Борнхольма могла привлечь внимание шведских или датских военно-морских сил, которые могли сообщить о ней.

Дания была одной из первых стран, вступивших в НАТО, и была известна в разведывательном сообществе своими особыми связями с Соединенным Королевством. Швеция подала заявку на членство в НАТО и продемонстрировала свое высокое мастерство в управлении подводными звуковыми и магнитными сенсорными системами, которые успешно отслеживали российские подводные лодки.

Норвежцы присоединились к американцам, настаивая на том, чтобы некоторые высокопоставленные чиновники в Дании и Швеции были проинформированы в общих чертах о возможной водолазной деятельности в этом районе. Норвежцы сыграли ключевую роль в преодолении других препятствий. Американские взрывные устройства нужно было замаскировать таким образом, чтобы они казались российской системе частью естественного фона.

У норвежцев был и ответ на важнейший вопрос о том, когда должна состояться операция. Каждый июнь в течение последнего 21 года Шестой американский флот, чей флагманский корабль базируется в итальянской Гаэте (к югу от Рима), участвовал в крупных учениях НАТО в Балтийском море с десятками кораблей союзников по всему региону. Учения, проводимые в июне, стали известны как «Балтийские операции 22» или «BALTOPS-22». Норвежцы предположили, что это будет идеальным прикрытием для установки взрывчатки.

Американцы сделали важную вещь для операции: они убедили планировщиков Шестого флота добавить в программу учений обучение по исследованиям и разработкам. Под этим прикрытием парни из Панамы сделали бы свое дело, и взрывчатка С-4 была бы установлена к концу «BALTOPS-22» с прикрепленным 48-часовым таймером.

А затем Вашингтон передумал. По новому плану взрывчатка по-прежнему должна была быть заложена во время «BALTOPS-22», но Белый дом опасался, что двухдневное окно для их взрыва будет слишком близко к концу учений, и станет очевидно, что в этом были замешаны США. Вместо этого у Белого дома появился новый запрос: «Могут ли ребята на местах придумать какой-нибудь способ взорвать трубопроводы позже по команде?»

Некоторые члены группы планирования были возмущены и разочарованы кажущейся нерешительностью президента. Впрочем, ЦРУ привыкло справляться с такими произвольными изменениями в последнюю минуту. Американцы, работавшие в Норвегии, добросовестно начали работать над новой проблемой — как дистанционно взорвать взрывчатку С4 по приказу Байдена.

Это было гораздо более ответственное задание, чем представляли себе в Вашингтоне. Команда в Норвегии не могла знать, когда президент может нажать на кнопку. Через несколько недель, через много месяцев, через полгода или дольше?

C-4, прикрепленный к трубопроводу, должен был сработать в течении короткого времени от гидроакустического буя, сброшенного самолетом, но данная операция включала самую передовую технологию обработки сигналов. Оказавшись на месте, устройства задержки времени детонации, прикрепленные к любому из четырех трубопроводов, могли быть случайно активированы сложной смесью океанских фоновых шумов по всему оживленному Балтийскому морю — от ближних и дальних кораблей, подводного бурения, сейсмических явлений, волн и даже морских существ.

Чтобы избежать этого, гидроакустический буй, оказавшись на месте, должен был издавать последовательность уникальных низкочастотных тональных звуков, очень похожих на звуки, издаваемые флейтой или фортепиано, которые будут распознаваться часовым механизмом, и по истечении заданного времени должен был привести в действие взрывчатку.

26 сентября 2022 года разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии совершил, казалось бы, обычный полет и сбросил гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, сначала на «Северный поток — 2», а затем на «Северный поток — 1». Через несколько часов сработала мощная взрывчатка С-4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя. Через несколько минут лужицы метанового газа, оставшегося в закрытых трубопроводах, растеклись по поверхности воды, и мир узнал, что произошло нечто непоправимое.

Последствия

Сразу же после взрыва трубопровода американские СМИ восприняли это как неразгаданную тайну. Ни одна крупная американская газета не вникала в более ранние угрозы трубопроводам со стороны Байдена и заместителя госсекретаря Нуланд. Хотя никогда не было понятно, почему Россия вдруг решила бы разрушить свой собственный и прибыльный трубопровод. Более убедительное обоснование действий президента исходило от госсекретаря Блинкена.

Отвечая на вопрос на пресс-конференции в сентябре прошлого года о последствиях обострения энергетического кризиса в Западной Европе, Блинкен назвал момент потенциально благоприятным:

«Это потрясающая возможность раз и навсегда избавиться от зависимости от российской энергии. Это очень важно и открывает огромные стратегические возможности на ближайшие годы, но тем временем мы полны решимости сделать все возможное, чтобы последствия всего этого не ложились на плечи граждан наших стран или, если уж на то пошло, во всем мире».

Совсем недавно Виктория Нуланд выразила удовлетворение повреждением самого нового из трубопроводов.

«Это была красивая история для прикрытия, — сказал источник. — За этим стояла тайная операция, в которой были задействованы специалисты в этой области и оборудование, которое работало по скрытому сигналу».

По его словам, «единственным недостатком было решение сделать это».

Перевод Георгия Смирнова