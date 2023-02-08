Собственник банка «Ренессанс кредит» перешел в непосредственное владение «Онэксима»

Группа «Онэксим» российского предпринимателя Михаила Прохорова решила изменить структуру владения банком «Ренессанс кредит».

Как пишет агентство «Интерфакс», обратившее внимание на соответствующие изменения в данных ЕГРЮЛ, единственным собственником банка является ООО «Казначей-финансинвест», которое ранее принадлежало нидерландской RCF Europe B.V., а с 2019 года — кипрской Doosti Enterprises Ltd Обе компании контролировала Onexim Holdings Ltd.

Уточняется, что на этой неделе 99,99% долей «Казначей-Финансинвеста» перешли к ООО «Группа Онэксим», которым напрямую владеет Михаил Прохоров. Оставшиеся 0,01% остались у ООО «Ренессанс капитал — финансовый консультант».

Как отмечается, в конце 2021 года в СМИ появилась информация о том, что «Онэксим» готовится продать «Ренессанс кредит» и ведет по этому поводу переговоры с Совкомбанком. Однако из-за обострения ситуации на Украине Совкомбанк первым подпал под санкции США, после этого новостей о возможной сделке не поступало.