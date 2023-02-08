12 февраля в Московском международном Доме Музыки состоится премьера нового проекта Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» «Созвездие Черных Легенд»! Michael Jackson, Boney M, Whitney Houston, Eruption, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Gloria Gaynor, Tina Turner. Их имена навсегда вписаны в историю современной мировой поп-культуры.

Песни из репертуара этих легендарных певцов прозвучат в исполнении участников шоу «Голос» Мари Карне и Арсена Мукенди. Мари Карне - одна из самых ярких молодых певиц российской эстрады, участницы проекта «Голос» на Первом канале, «Один в один» и других популярных телевизионных проектов. У Мари голос редкого тембра, и каждое ее выступление отличает удивительная энергетика, безупречный музыкальный вкус и огненный темперамент. Финалист шоу «Голос» Арсен Мукенди, уроженец республики Конго, всегда поражает зрителей блистательным исполнением, артистизмом и зрелищными танцами.

Начало в 19.00

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