Труднореализуемо: в Минфине оценили идею создания спецвклада для бедных

Министерство финансов поддерживает идею ЦБ запустить специальный банковский вклад для граждан с низкими доходами, предполагающий начисление процентов в привязке к ключевой ставке. Однако на практике эта идея труднореализуема, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, передает агентство «Прайм».

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«Мы прорабатывали с коллегами из ЦБ, в целом идея здравая. Но, на наш взгляд, на практике, наверное, будет плохореализуема. Мы поддержали этот законопроект, но с рядом довольно существенных замечаний. Чтобы ввести такой инструмент для сбережений, нужно проделать огромный объем работы, чтобы синхронизировать все банки», — заявил Чебесков.

Он пояснил, что идея заключается в том, чтобы по социальному вкладу до 100 тыс. рублей малообеспеченный гражданин мог бы получить ставку, которая будет чуть выше, чем по обычным вкладам. Представитель Минфина отметил, что на практике «это нужно как-то администрировать, чтобы это был только один вклад, а не все вклады», то есть нужно создать систему, где вся эта информация будет собираться. И это, по его словам, «довольно серьезные информационно-технологические изменения, которые нужно будет внедрять и банкам, и кому-то, кто это будет агрегировать».

Кроме того, Чебесков считает, что в России уже и так есть инструменты для граждан, желающих получить повышенную доходность по своим сбережениям. Например, облигации федерального займа — «полностью гарантированный государством инструмент, показывающий более высокую доходность».

