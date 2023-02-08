В городе Ефремов после взрыва газа в многоквартирном доме введен режим ЧС

Власти города Ефремов в Тульской области ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в пятиэтажном доме.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел накануне вечером, 7 февраля. В пятиподъездном панельном доме на улице Химиков в Ефремове взорвался газ, в результате чего обрушился один из подъездов. По последним данным, пять человек погибли, еще трое получили травмы, семеро спасены.

Жильцы дома были эвакуированы, развернуто три пункта для их временного размещения — на базе гостиничного комплекса «Ефремов», общежития Ефремовского химико-технологического техникума и санатория-профилактория «Сервис», пишет «Интерфакс». Уточняется, что в доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

На месте ЧП продолжаются спасательные работы; в них задействовано 408 человек и 114 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.