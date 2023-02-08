В Госдуме предложили обсудить в СБ ООН нашумевшее расследование по «Северным потокам»

Расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам «Северных потоков» должны вынести на обсуждение в Совбез ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев. В случае подтверждения этих фактов США и Норвегия станут государствами-террористами, считает парламентарий, входящий в комитет по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

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Журналист Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник опубликовал статью, где говорилось, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops, а норвежцы ее активировали. По данным специализирующегося на расследованиях журналиста, президент США Джо Байден в течение девяти месяцев обсуждал диверсию с командой по национальной безопасности.

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«Это расследование должно стать предметом обсуждения в Совбезе ООН. Подтверждение изложенных фактов сделает США и Норвегию странами-террористами», — заявил депутат Шхагошев.

Подрыв трубопроводов он назвал «самым большим экономическим и политическим провалом Запада».

