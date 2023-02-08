В Госдуме предложили обсудить в СБ ООН нашумевшее расследование по «Северным потокам»

Расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам «Северных потоков» должны вынести на обсуждение в Совбез ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев. В случае подтверждения этих фактов США и Норвегия станут государствами-террористами, считает парламентарий, входящий в комитет по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Журналист Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник опубликовал статью, где говорилось, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops, а норвежцы ее активировали. По данным специализирующегося на расследованиях журналиста, президент США Джо Байден в течение девяти месяцев обсуждал диверсию с командой по национальной безопасности.
«Это расследование должно стать предметом обсуждения в Совбезе ООН. Подтверждение изложенных фактов сделает США и Норвегию странами-террористами», — заявил депутат Шхагошев.
Подрыв трубопроводов он назвал «самым большим экономическим и политическим провалом Запада».