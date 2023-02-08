В Москве будут выпускать более 1 тыс. отечественных фильтров для сточных вод в год - Владислав Овчинский

Столичный производитель «Монтем» запустил производство дисковых фильтров для доочистки сточных вод полностью из отечественных материалов. Планируется выпускать более 1 тыс. единиц продукции в год. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как сообщили в мэрии, испытания показали, что новая разработка со степенью фильтрации 200 микрон снижает объем взвешенных минеральных веществ до 90% и на 20% органических примесей.

«Уход зарубежных партнеров требует поиска новых решений на отечественном рынке. Так, московский производитель нетканых материалов «Монтем» запустил в массовое производство фильтры для очистки сточных вод, изготовленные полностью из отечественных комплектующих. Планируется, что ежегодно будет выпускаться более тысячи единиц такой продукции. Разработка уже прошла испытания на отечественных предприятиях в разных отраслях», – рассказал Овчинский и добавил, что всего на данный момент в легкой промышленности города работают более 200 предприятий.

Применение дисковых фильтров – один из способов, который применяют для доочистки городских и промышленных сточных вод. Такие фильтры эффективны и имеют надежную конструкцию. ​​Принцип их работы прост: вода, поступающая во внутреннее пространство фильтрующего сегмента, проходит сквозь ткань, а мелкие частички грязи остаются на ней.