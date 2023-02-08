В России сформировали консорциум по селекции и производству семян подсолнечника

Лидеры рынка отечественной селекции создали национальный селекционно-семеноводческий консорциум, который объединит усилия бизнеса и науки в вопросе обеспечения российского агрокомплекса семенами подсолнечника.

Как пишет «Интерфакс», о создании новой структуры компании «РуСидс», «Эфко» и «Био-Тон» договорились с ФГБНУ «Федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта"» (ВНИИМК).

В фокусе консорциума — разработка новейших российских гибридов, масштабирование производства отечественных сортов, а также популяризация и внедрение имеющихся в РФ разработок в области селекции в производство.

Участники объединения исходят из необходимости обеспечения продовольственной безопасности РФ в части селекции и семеноводства; подчеркивается, что инициаторы создания консорциума входили в рабочую группу, в рамках которой отрабатывались мероприятия по импортозамещению в сфере обеспечения семенами подсолнечника.

«Мы пошли на данный шаг перед лицом вызовов, стоящих перед отечественным сельским хозяйством. Наша задача — в кратчайшие сроки адаптировать для практического применения те наработки, что имеет отечественная селекционная наука. Для ее реализации усилия объединяют практики и представители научного мира. Все заинтересованы в получении конкретного результата», — цитирует агентство председателя совета директоров компании «Био-тон» Эдуарда Зернина.

По предварительным данным, сбор подсолнечника в РФ в прошлом году сократился до 14,5 млн т с 15,7 млн т в 2021-м. Согласно прогнозу Минсельхоза, посевная площадь под подсолнечником в текущем году может составить 9,8 млн га против 10 млн га в прошлом.