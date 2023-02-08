В Турции зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 4-5 баллов

Утром 8 февраля в нескольких районах Турции ощущались новые подземные толчки.

Как пишет «Интерфакс», их магнитуда составила около 4 баллов.

Сообщается, что общее число жертв землетрясения в Турции и Сирии составляет на данный момент более 8,7 тыс. человек. В Турции погибло как минимум 6234, пишет агентство со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации ЧС (AFAD). В Сирии, по информации телеканала Al Arabiya, стихия унесла жизни 2470 человек.

Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, из-под обломков удалось спасти свыше 8 тыс. человек. По словам чиновника, в стране разрушены 5,7 тыс. зданий. Примерно 450 тыс. человек размещены в студенческих общежитиях.

Новое землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в 85 км от турецкого города Кахраманмараш, уточняет «РИА Новости». По данным ТАСС, магнитуда новых толчков в Турции составила 5,1. Также сообщается о находящейся под завалами семье граждан РФ.

На фоне этих событий Стамбульская фондовая биржа решила временно приостановить торги, передают информагентства.