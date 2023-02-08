Владимир Ефимов: 26,5 га земли выделят инвесторам Москвы для строительства детских садов, школ и поликлиник

Власти Москвы предоставят инвесторам целевым назначением 26,5 га земли под строительство объектов социальной инфраструктуры. Детские сады, школы и поликлиники возведут в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил 8 февраля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на решение градостроительно-земельной комиссии города.

Территорию застройщикам предоставят в аренду на 5 лет. За это время они должны построить 21 социальный объект, сказал Владимир Ефимов. «Среди них — школы и детские сады, рассчитанные более чем на 7 тыс. учащихся и воспитанников, а также учреждения дополнительного образования и медицины», — добавил он.

В том числе, образовательный комплекс — из школы на 800 мест и садика для 150 детей — появится на Дмитровском шоссе, аналогичный объект построят на проспекте Буденного, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «На Астрадамской улице, в Стрельбищенском переулке и в пойме реки Раменки планируется строительство детских садов на 175, 225 и 150 мест соответственно. На Восточной улице появится школа для тысячи учеников», — добавил он. Кроме того, учебный корпус для 300 воспитанников возведут на Соколово-Мещерской улице. А в Молжанинове появится сразу и школа на 1100 мест, и детский сад для 350 воспитанников. Еще одну школу — на 1150 мест — планируется построить на улице Золоторожский Вал. Участки для будущих медицинских объектов выделят на юге, западе и севере города.

Напомним, статус МаИП могут получить также проекты по строительству спортивных объектов, новых производств или транспортной инфраструктуры. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, сейчас власти столицы поддерживают реализацию почти 70 МаИП в сфере промышленности. Общий объем инвестиций в них превышает 169 млрд рублей.