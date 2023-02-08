Правительство РФ не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), заявили в пресс-службе Минфина. Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил ТАСС, что правительство вместо этого обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет.

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«В целом, изменение общих базовых параметров налоговой системы, включая ставки налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, специальных режимов, а также страховых взносов, в текущем году не планируется. Правительство РФ не прорабатывает такие инициативы», — сообщили в Минфине.

Ранее СМИ стало известно, что РСПП предложил правительству увеличить налог на прибыль на 0,5%, до 20,5%, вместо разового взноса в бюджет в размере 200-250 млрд рублей.

В Минфине, аргументируя позицию правительства, отметили, что дополнительные конъюнктурные доходы «сформировались не во всей экономике в целом, а только в отдельных ее секторах и у отдельных налогоплательщиков». Поэтому в первую очередь «необходимо рассматривать тех, кто извлек сверхдоходы за предыдущие два года и уже на этом основании принимать решение о взносе, который, как ожидается будет добровольным со стороны членов РСПП».

«Дoбровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однoкратный. Дело в том, что финансовые результаты прoшлого года были oчень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом пoлугодии, за первые три квартала, результаты были сильнo в плюс. Сейчас эта тема нахoдится в дискуссии, я бы так cказал. Это не повышение налогов. Есть windfall tax, такое пoнятие в налоговой практике, как однократное взимание налoгов. Вопрос сейчас такой прорабатывается. Вопрос прoрабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как истoрия добровольная, бизнес в этом активнo участвует», — сообщил Белоусов.

Он уточнил, что речь идет о взносе именно от крупных компаний, но размер взноса не назвал.