Рынки ждали вчерашнего интервью главы ФРС Джерома Пауэлла соучредителю Carlyle Group Дэвиду Рубенштейну в Экономическом клубе Вашингтона с плохо скрываемым нетерпением. Предыдущее его выступление, состоявшееся в среду после подъема ставки, было воспринято многими, как довольно «голубиное». Это спровоцировало ралли рисковых активов, оборвать которое смогла только невероятно сильная статистика с рынка труда США в пятницу.
Воркующий «ястреб» Джером Пауэлл устроил акциям американские горки
Выступление Джерома Пауэлла опять заставило рынки совершать головокружительные кульбиты: с первых его слов падавшие акции взлетели, затем рухнули еще глубже, но вновь выросли. В общем, «ястреб» из председателя ФРС получился вчера весьма неуклюжий
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