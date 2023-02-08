Воркующий «ястреб» Джером Пауэлл устроил акциям американские горки

Рынки ждали вчерашнего интервью главы ФРС Джерома Пауэлла соучредителю Carlyle Group Дэвиду Рубенштейну в Экономическом клубе Вашингтона с плохо скрываемым нетерпением. Предыдущее его выступление, состоявшееся в среду после подъема ставки, было воспринято многими, как довольно «голубиное». Это спровоцировало ралли рисковых активов, оборвать которое смогла только невероятно сильная статистика с рынка труда США в пятницу.

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