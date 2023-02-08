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Воркующий «ястреб» Джером Пауэлл устроил акциям американские горки

Глеб Баранов
8 февраля 2023, 00:45

Выступление Джерома Пауэлла опять заставило рынки совершать головокружительные кульбиты: с первых его слов падавшие акции взлетели, затем рухнули еще глубже, но вновь выросли. В общем, «ястреб» из председателя ФРС получился вчера весьма неуклюжий

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