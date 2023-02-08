Взрывы на дне: тайна начинает всплывать

26 октября на обеих нитках газопровода «Северный поток» резко упало давление, из четырех труб пострадали три. Инцидент произошел в водах у датского острова Борнхольм, недалеко от южного побережья Швеции. Bloomberg в начале октября отмечал, что утечки газа прекратились в исключительной экономической зоне Дании почти сразу после аварии (1-2 октября), а в зоне Швеции — к 5 октября.

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Россия была вынуждена прекратить работу «Северного потока — 1» на неопределенный срок, поскольку западные санкции не давали возможности начать ремонт. Власти Дании, Швеции и Германии сразу после инцидента заявили, что планируют создать совместную следственную группу, однако в итоге начали по отдельности изучать последствия и причины аварии и не привлекли к расследованию российскую сторону.

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Активная фаза расследований

В первые недели, по данным анонимных чиновников ЕС, которых опросила The Washington Post, версия о том, что Россия была главным подозреваемым сразу стала доминировать у европейских политиков. Власти РФ сразу после инцидента отметили, что Россия и Германия от потери трубопроводов только несут потери.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на многократные обвинения западной стороны отметил, что заинтересованными сторонами могут быть США и Польша. Американским поставщикам ситуация с этой точки зрения выгодна, поскольку они могут увеличить поставки СПГ в Европу. Польша попала под подозрение из-за чрезмерно положительной реакции на инцидент — экс-министр иностранных дел страны Радослав Сикорский отреагировал следующим образом: «Мелочь, а приятно». И поблагодарил США.

Российская Генпрокуратура в свою очередь расценила аварию, как акт международного терроризма.

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После активных поисков на местах аварий, 6 октября Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) заявила о завершении предварительного расследования по поводу инцидента. По мнению шведских следователей, утечки из газопровода, которые были вызваны взрывами, являются признаком саботажа. То есть уже тогда было объявлено, что причиной аварии были преднамеренные действия. Впрочем, шведская сторона не дала никаких указаний на то, как произошли взрывы и/или кто может нести за это ответственность.

Почти сразу после аварии Дания также обнаружила утечки в своей исключительной экономической зоне. Однако, датская полиция отказалась комментировать выводы Швеции или предоставить обновленную информацию о статусе своего собственного расследования.

1 ноября Владимир Путин заявил, что «Газпром» все же был допущен к обследованию места аварий, и что инцидент представляет из себя очевидный теракт. Президент РФ рассказал, что специалисты российской компании обнаружили две воронки глубиной 3 и 5 метров и вырванную трубу длиной 40 метров.

А 2 ноября швейцарская компания Nord Stream AG (дочерняя фирма «Газпрома», российской корпорации принадлежит 51% акций), эксперты которой работали в исключительной экономической зоне Швеции, сообщила об обнаружении на дне Балтийского моря двух техногенных воронок на расстоянии 248 метров друг от друга. При этом специалисты компании отметили, что фрагмент трубы между воронками полностью разрушен, а радиус разлета обломков составляет не менее 250 метров. Следует отметить, что Nord Stream AG не получила никакой помощи на проведение инспекции от европейских государств.

Время затишья

18 ноября шведский прокурор Матс Люнгквист рассказал, что на месте аварии были найдены остатки взрывчатки. Однако, после этого заявления прошло несколько месяцев, но до сих пор никакой принципиально новой информации от шведской стороны не поступало. 12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ Швеции делиться информацией о саботаже трубопроводов «Северного потока» вызывает недоумение. По ее мнению, российские эксперты, если бы их допустили до расследования, могли бы прийти к «неудобным выводам».

Позже, 26 января, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила во время слушаний в Конгрессе, что она удовлетворена разрушением «Северного потока». Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на это отметил, что своим замечанием Нуланд фактически признала причастность Вашингтона к саботажу.

Весьма примечательно, что не только Россию не пускают к расследованию. 1 февраля норвежская нефтегазовая компания Equinor заявила, что санкции ЕС и предписания самой Норвегии в области санкционной политики помешали ей участвовать в процессе. Несмотря на то, что Норвегия не является членом ЕС, она с 1994 года входит в Европейскую экономическую зону. Правила ЕС, таким образом, помешали Equinor предоставить услуги и оборудование для анализа инцидента.

У норвежского государства под управлением есть система «Ремонта трубопроводов и подводного монтажа» (PRSI). Ее услуги доступны 72 компаниям, включая операторов «Северных потоков». События после взрывов показали, что это правило существует только на бумаге.

Так, Nord Stream AG сразу после инцидента отправила запрос на использование техники, однако 4 октября швейцарская фирма заявила, что не может этого сделать, поскольку владелец необходимого судна все еще ожидал разрешения от МИД Норвегии. С тех пор ситуация мало изменилась. То есть, одно из немногих государств, у которого есть полноценный арсенал для глубоководных расследований, не использует его, когда это необходимо.

Сомнения западных СМИ

2 февраля в газете The Times вышел материал, который вернул внимание общественности к проблеме. Издание подчеркнуло, что за 4 месяца ни в одном из трех отдельных расследований, проведенных Данией, Швецией и Германией, не было публично сказано, кто несет ответственность за аварии на трубопроводах. Британская газета также привела мнение представителя партии «зеленых» и председателя комитета Бундестага по разведке Константина фон Нольца. Политик в интервью газете Tagesspiegel заявил, что правительство ФРГ должно прервать молчание по расследованию и придать ему больше прозрачности.

Часть экспертов, по данным The Times, уже задаются вопросом, зачем России наносить ущерб трубопроводам, учитывая, что РФ вложила большие средства в их строительство, а основным акционером был «Газпром». Проект позволил бы получить стабильный поток доходов, и было бы странно от него отказываться настолько радикально.

The Times также привела слова бывшего директора службы внешней разведки ФРГ (в 1998-2005 годах) Августа Ханнинга, который в конце 2020 года сказал, что США, Польша, Великобритания и Украина могли быть заинтересованы в отключении трубопроводов. «У всех есть свои причины», — заявил он. В The Times отмечают, что все эти четыре страны активно выступали против строительства «Северного потока — 2».

В то же время в британской газете полагают, что в ближайшем будущем вряд ли наступит ясность в расследовании. The Times ссылается на Бенджамина Шмитта, научного сотрудника Гарвардского университета и бывшего советника Государственного департамента США по европейской энергетической безопасности. Правда, его слова достаточно туманны: «Я не нахожу удивительным то, что до сих пор нет набора убедительных доказательств. Процесс подводной судебной экспертизы всегда будет занимать много времени». Шмитт не исключил того, что в ходе расследований собрать неопровержимые доказательства и не получится.

4 февраля в ходе интервью газете Die Welt генеральный прокурор ФРГ Петер Франк заявил, что «причастность России к инциденту не доказана», и что расследование продолжается. Юрист отметил, что в ходе расследования были использованы два исследовательских судна для сбора проб воды и почвы с мест взрывов и извлечения мусора из поврежденных трубопроводов. Сегодня все еще проводится судебно-медицинская оценка, сроки ее завершения не были указаны.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц до этого заявления отказывался комментировать расследование, проведенное Германией, заявив, что необходимо получить конкретные доказательства, прежде чем можно будет делать какие-либо заявления. При этом, согласно наделавшим шуму сведениям The Times, благодаря которым эта публикация привлекла повышенное внимание, немецкие следователи готовы рассмотреть и те теории, которые предполагают, что взрыв осуществило западное государство с целью возложить вину на Россию.

В общем, пока исследования европейских стран в контексте расследования инцидента выявили только то, что утечка газа и нанесение ущерба трубопроводам было вызвано диверсией. Но это стало окончательно понятно достаточно быстро, спустя 1-2 недели после выхода газопроводов из строя. С середины ноября никакого продвижения в расследовании фактически не было.

Совершенно неясно, кооперируются ли Германия, Дания и Швеция в своих расследованиях, и если да, то в какой мере. И главный вопрос: пытаются ли специалисты трех стран докопаться до истины в принципе? Подозрения в сокрытии информации остаются сильны, например, из-за того, что не только российским, но и норвежским специалистам все еще не дают возможности присоединиться ни к одному из ведущихся расследований.