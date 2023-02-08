Заммэра Ефимов: более 60 млрд рублей вложат в редевелопмент участка бывшей промзоны «Медведково»

Участок площадью более 26 га бывшей промзоны «Медведково» в Москве реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Объем инвестиций в редевелопмент оценивается почти в 61 млрд рублей, здесь построят жилье, общественно-деловые и производственные объекты. Об этом сообщил 8 февраля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на проект решения, опубликованный на сайте правительства города.

По его словам, речь идет о территории, расположенной на Полярном проезде и Широкой улице. По оценкам властей Москвы, на данный момент этот участок используется неэффективно: на нем расположены склады, гаражи, автосервисы и офисы.

«Объем инвестиций в реорганизацию территории в районе Северное Медведково общей площадью более 26 га оценивается почти в 61 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта составит около четырех млрд рублей», — сказал Владимир Ефимов. После комплексной застройки на этом участке появится более 11,5 тыс. новых рабочих мест, добавил он.

Инвестора выберут по результатам торгов: это может быть независимый девелопер, городской оператор или же собственники расположенной на участке недвижимости.

Всего в ходе редевелопмента в «Медведково» можно возвести более 690 тыс. кв. м. площадей. Часть жилья передадут под расселение по программе реновации, дополнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Проектом комплексного развития участков бывшей промзоны предусмотрено строительство школы для 700 учеников и детского сада для 200 воспитанников. Также там планируется возвести спортивный комплекс, отделения банков, офисы и объект коммунального хозяйства», — отметил он.

Напомним, программа КРТ разработана, чтобы вернуть в хозяйственный оборот заброшенные территории. Планируется, что по ее итогу в столице появится более полумиллиона новых рабочих мест рядом с новыми жилыми кварталами. Общий объем инвестиций в программу оценивается в 7 трлн рублей. Первый договор о КРТ с инвестором заключили в 2020 году в отношении производственной зоны «Октябрьское поле». На данный момент таких соглашений уже 10. Власти Москвы также назначили городских операторов, которые преобразуют еще 15 участков бывших промзон.