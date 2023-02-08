Землетрясение в Турции и закрытие месторождения в Норвегии надавят на цену нефти снизу

Фьючерсы на нефть WTI в среду, 8 февраля, закрепились выше отметки 77 долларов за баррель после роста в течение двух торговых сессий подряд (подъем составил в этот период более 5%), подкрепленного отраслевыми данными. Так, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,18 млн баррелей вопреки прогнозам их увеличения на 2,15 млн баррелей.

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Рисковые активы также получили поддержку после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что, вероятно, потребуется больший период повышения ставок, если рынок труда останется сильным. Опасения по поводу повышения процентных ставок были ключевым источником беспокойства на рынке нефти в минувшем году, поскольку трейдеры опасаются, что замедление темпов экономического роста может снизить мировой спрос на сырую нефть.

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Между тем, приостановка работы ключевого нефтяного терминала в Турции из-за землетрясения и неожиданное закрытие крупного нефтяного месторождения в Норвегии вызвали опасения по поводу поставок сырья на мировые рынки. Параллельно они продолжают оценивать влияние запрета на импорт морским путем и ограничения цен на российские нефтепродукты в ЕС, которые вступили в силу в воскресенье.

Инвесторы сохранили оптимизм в отношении восстановления спроса в Китае: Международное энергетическое агентство ожидает, что мировой спрос на нефть достигнет в этом году рекордных максимумов на фоне восстановления экономики Китая.

Качаясь на волнах неопределенности

Мировой рынок нефти на прошлой неделе двигался разнонаправлено, напоминает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent снижалась до 79,2 долл. за баррель, после чего выросла до 83,66 долларов. Цена WTI снижалась до 72,4 долларов, а потом ушла вверх, к 77,3.

Совещание министерского совета ОПЕК+ 1 февраля завершилось кратким релизом о приверженности участников соглашения ОПЕК+ соблюдению дисциплины добычи. Соглашение работает до конца 2023 года, компенсационный механизм продолжает соблюдаться. Следующая встреча намечена на 3 апреля 2023 года.

Немного странно, говорит эксперт, что участники ОПЕК+ не изменили уровень добычи, так как в марте—мае 2023 года цены на сырую нефть могут показать снижение по мере активного выхода НПЗ Северного полушария на сезонную профилактику. Очевидно, было решено дождаться результатов восстановления работы китайской экономики и последствий европейского эмбарго на импорт российских нефтепродуктов. За январь данные китайской таможни показали снижение импорта до 10,98 млн баррелей в сутки против 11,4 млн суточного импорта в декабре 2022 года. Впрочем, январь можно считать непоказательным, поскольку для Поднебесной это предпраздничный месяц.

5 февраля, продолжает Лукичева, вступило в действие эмбраго на поставки российских нефтепродуктов в страны ЕС, которые также договорились о предельных ценах в размере 100 долл./барр. для дизтоплива и 45 долл./барр. для мазута. Результаты этих действий пока не проявились, хотя в январе наблюдались повышенные поставки российских нефтепродуктов в европейские государства. Скорее всего, предполагает эксперт, часть продукции уйдет на другие направления, но частично может произойти снижение производства.

Вводящие эмбарго и предельные цены европолитики надеются, что ограничение на поставки нефтепродуктов окажут более разрушительное влияние на добычу нефти в России, нежели эмбарго и предельные цены на сырую нефть. Однако Минэнерго США сообщило о росте экспорта нефти из России в январе, что может свидетельствовать о переориентации российских производителей и достаточности нефтеналивного флота, независимого от западных компаний. Расширение дисконтов примерно на 10 долл./барр. относительно декабря сделало покупки российской нефти привлекательными, несмотря на повышенные расходы на страхование и перевозку.

Коммерческие запасы нефти на внутреннем американском рынке продолжали расти, говорит аналитик. Выпуск нефти из стратегического резерва прекратился. Минэнерго США готовится к пополнению стратегических запасов в первом квартале 2023 года, но пока воздерживается от покупок в связи с довольно высоким уровнем цен.

Таким образом, заключает Оксана Лукичева, открытие китайской экономики, вероятное пополнение стратегических резервов США при увеличивающихся рисках сокращения поставок из России будут поддерживать цены на нефть в ближайшие месяцы. А сезонный спад потребления в первом квартале ограничит их рост.

Саудиты ставят на восстановление Китая

Вчера вечером, после выступления Джерома Пауэлла, цены на нефть Brent развили неплохой отскок, подтверждает Екатерина Крылова, управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ. Несмотря на то, что с момента заседания ФРС его риторика не поменялась, рынок настроился на прохождение пика роста ставок этой весной и возможный переход к концу года к снижению.

Также, продолжает аналитик, вчера стало известно о первом за последние полгода росте отпускных цен на нефть Саудовской Аравией для клиентов из Азии (+0,2 долл./барр.), что является позитивным сигналом: явно идет ставка на восстановление Китая и рост потребления сырья в Поднебесной. А вот статистика по API вышла не слишком яркой: запасы сырой нефти выросли на 2,2 млн барр., дистиллятов — на 0,1 млн барр., бензинов — на 1,2 млн барр.

Сегодня, обращает внимание Крылова, выйдет официальная статистика от Минэнерго США, которая даст картину по внутреннему спросу на нефтепродукты. Несмотря на отскок нефти, пока импульс не видится достаточно сильным. Скорее, следует ждать Brent в диапазоне 82-84 долл./барр. Факторов в пользу сильного роста, кроме Китая, пока не просматривается, а риски по поставкам нефтепродуктов из России, по аналогии с сырой нефтью, не сильно учитываются в цене.

Нефть скачет, но с оптимизмом

Цены на нефть последнюю неделю действительно демонстрируют разнонаправленные скачки на фоне попытки рынков предсказать траекторию ключевой ставки ФРС США и потенциал рецессии, соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. В основной массе, отмечает он, инвесторы смотрят в 2023 год с оптимизмом, что наглядно было видно по росту нефтяных цен в начале этой недели. Дополнительную порцию позитива принесли новости о повышении отпускных цен на нефть из Саудовской Аравии, а также подтверждение прогноза от МЭА по росту спроса в Китае.

Эффект эмбарго и потолка цен на российские нефтепродукты еще предстоит оценить, но набор исключений и успешный опыт перестройки логистики по сырой нефти позволяет не ожидать серьезных коллапсов. Вероятно, предполагает аналитик, потери российских нефтяников от указанных мер будут умеренными. Акции уже постепенно начали восстанавливаться, демонстрируя осторожный оптимизм инвесторов.