Акции дня: бумаги банка «Санкт-Петербург» растут на обратном выкупе

В плюсе торговались акции банка «Санкт-Петербург» по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 9 февраля. За день бумаги подорожали на +6,85% до 119,56 рублей за штуку.

Акции росли из-за программы обратного выкупа (buy back). «В финансовом секторе банк "Санкт-Петербург" продолжает уверенное повышение и поднялся до пика с сентября 2011 года на фоне программы обратного выкупа акций (сроки программы: с 15 ноября 2022 года по 15 ноября 2023 года)», - прокомментировала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,47% до 2262,45 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,39% до 977,98 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:41 мск составила 84,24 долларов за баррель (-1%). Российская валюта слабела – 73,08 рублей за доллар.