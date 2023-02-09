Nasdaq: естественные сомнения в искусственном интеллекте

В последние дни крупные корпорации, едва не толкаясь локтями, представляли новинки из области искусственного интеллекта (ИИ). Чат-боты, нейросети и прочее явно захватили мысли их руководства. Изучив записи конференц-колов технологических компаний, Reuters подсчитало, что в этом сезоне отчетности менеджмент упоминает ИИ в шесть раз чаще, чем в предыдущем.

Во вторник Baidu объявила о планах скорого завершения работ над проектом чат-бота в стиле ChatGPT. И в тот же день о трудовых буднях последнего громко напомнила Microsoft – его встроят в поисковую систему Bing и в браузер Edge.

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Тогда это привело к подорожанию обеих компаний: акции Microsoft во вторник подскочили на 4,2%, а Baidu – на 12,2%. Но в среду своего конкурента этих проектов – чат-бот Bard – представила уже Alphabet (материнская компания Google). И дело закончилось плохо.

Проблемы начались еще до презентации бота. Перед ее началом бдительные сотрудники Reuters обнаружили, что в выложенной накануне рекламе Bard говорит неправду.

«О каких новых открытиях телескопа "Джеймс Уэбб" я могу рассказать 9-летнему ребёнку?», – спросили его. И Bard, среди прочего, назвал первые снимки планет за пределами Солнечной системы. Но на деле их сделал Very Large Telescope.

Не то чтобы никто не знал, что ИИ может давать неправильные ответы. И представители Google резонно заявили, что эта история только подчеркивает важность строгого процесса тестирования.

Но прямо накануне презентации обсуждение того, может ли новый чат-бот врать, пользы явно не несло. Тем более что все это накладывалось на другой контекст. ChatGPT, колоссальный успех которого и виноват во всем этом шуме и спешке, как известно, прозван «убийцей Google».

Презентация в итоге произвела на публику тягостное впечатление. И это при том что на ней был анонсирован не только Bard, но и ИИ-поиск, а также другое использование искусственного интеллекта (в картографическом сервисе, переводчике и прочем). Но рынок готов был видеть лишь то, что Alphabet уступает свои позиции Microsoft.

«В последние годы Google был лидером в области инноваций в ИИ, но они, похоже, заснули на этапе внедрения этой технологии в свой поисковый продукт, – пояснял вчера Reuters старший аналитик D.A. Davidson Гил Лурия. – В течение последних недель Google изо всех сил пыталась наверстать упущенное, но это привело лишь к тому, что ее презентация вышла поспешной и неловкой».

Акции Alphabet сразу же рухнули на 8,9%. Тем самым она мгновенно подешевела более чем на $100 млрд.

Но когда такие движения совершают акции компании с капитализацией более $1,3 трлн, реагируют и другие бумаги. К тому же на этот день пришлась серия заявлений представителей ФРС, задавшихся целью скорректировать излишне «голубиное» впечатление от недавних выступлений Джерома Пауэлла.

Все они – от главы Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари до члена совета управляющих Кристофера Уоллера – сообщали, что политика ФРС еще долго будет жесткой. А президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс и вовсе заявил в интервью Wall Street Journal, что ставки необходимо будет удерживать на ограничительном уровне несколько лет.

«Уильямс нанес ответный удар, которого все ждали ранее от председателя ФРС, – заявил MarketWatch старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя. – Он быстро снизил склонность рынка к риску, напомнив Уолл-стрит, что смягчение финансовых условий в США потребует более высоких ставок. Финансовые условия смягчаются с октября – и ФРС необходимо было реагировать».

Вниз пошли многие акции. Но перспектива более жесткой денежно-кредитной политики – это особенно плохая новость именно для чувствительных к ставкам технологических компаний. И она только усилила впечатление, созданное Alphabet.

Акции последней, правда, к концу дня немного отскочили, потеряв в итоге 7,7%. Но зато ушли вниз другие гиганты капитализации.

Акции Apple упали на 1,8%, а Amazon.com – на 2%. И даже Microsoft, которая вчера воспринималась как побеждающая сторона в битве за новый рынок, закончила день в минусе на 0,31%. Между тем еще в начале дня рост ее акций достигал 3,4%.

В итоге Dow Jones Industrial Average закрыл день падением на 0,61%, S&P 500 – на 1,11%, а Nasdaq Composite – на 1,68%. С начала года они в плюсе (на 2,4%, 7,3% и 13,8% соответственно), но основную тенденцию этот факт пока не меняет.

«Это было бодрое начало года, – говорил вчера Bloomberg главный стратег FS Investments Трой Гайески. – Но если вы решите задуматься о настоящих причинах этого, то следует вспомнить, что самые мощные ралли всегда происходят на медвежьих рынках».