Credit Suisse не удается преодолеть кризис

Credit Suisse Group AG (CS) заявил, что этот год, по прогнозам, будет для его банка тяжелым. Четвертый квартал тоже выдался неважным – швейцарский банк понес в октябре-декабре 2022 года убытки в размере 1,39 млрд швейцарских франков. Подкачали два главных подразделения CS: то, что занимается ценными бумагами и активами состоятельных клиентов, а также инвестиционный банк.

Credit Suisse еще не оправился от последствий паники среди вкладчиков в октябре прошлого года, спровоцированной сомнениями СМИ в будущем банка. В последнем квартале из банка вывели в общей сложности 110,5 млрд франков.

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Несмотря на начавшееся, по словам представителей банка, возвращение вкладчиков, подразделение, занимающееся активами состоятельных клиентов, продолжит нести убытки и в первом квартале этого года.

В последнее время CS не везет: банк регулярно сотрясают громкие скандалы. Администрация сейчас пытается навести порядок при помощи реформ.

«Такие результаты вне всяких сомнений неприемлемы,- рассказал в интервью Bloomberg Television глава Credit Suisse Ульрих Кёрнер.- Поэтому мы создаем сейчас новую стратегию деятельности».

После паники руководство CS провело работу с десятками тысяч вкладчиков, в результате чего, по словам Кёрнера, «ситуация полностью изменилась». Например, как заявил финансовый директор Диксит Джоши, в январе активы подразделения, занимающегося делами состоятельных клиентов, несколько увеличились.

После заявления Credit Suisse о будущих потерях его акции сразу после открытия биржи упали на 2,8%.

Для того, чтобы уже в 2024 году выйти в плюс, CS отменил намеченное на конец прошлого года привлечение капитала с Saudi National Bank, который должен был купить около 10% акций, и уволил 9 тысяч сотрудников. Из-за убытков банк сократил объем средств для переменной компенсации в прошлом году почти на 50%. Расходы на реструктуризацию банка составят в этом году ок. 1,6 млрд франков.

Доходы от торговли с фиксированной доходностью в последнем квартале 2022 года рухнули в годовом исчислении на 84%. Еще больше снизились доходы от торговли акциями и другими ценными бумагами – на 96% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. По обоим показателям CS сильно уступил коллегам в Европе и с Уолл-стрит. Доходы рынков капитала и доходы от оказания консультационных услуг снизились в результате снижения деловой активности и неопределенности, царящей на финансовых рынках.

В подразделении, занимающемся активами состоятельных клиентов, потери до вычета налогов составили 199 млн франков.

Одновременно с предупреждением о трудном будущем CS также объявил о покупке консалтинговой компании M. Klein & Co. за 175 млн долларов. Представитель швейцарского банка также заявил, что банке намечается полумиллиардное вливание.

