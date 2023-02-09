Блинкен допустили поставки американских истребителей Украине

Администрация главы Белого дома Джо Байдена продолжает сопротивляться призывам предоставить киевскому режиму истребители F-16.

Однако глава американского Госдепа Энтони Блинкен допустил такую помощь в будущем, передаёт Bloomberg.

По данным агентства, которое ссылает на госсекретаря, по мере того, как менялись потребности, менялось и то, что Запад предоставил украинской стороне.

«И совсем недавно это произошло с решением предоставить танки Abrams, и, конечно же, Германия предоставила танки Leopard, а другие европейцы сделали то же самое. Также может в дальнейшем быть и истребителями F-16», – подчеркнул Блинкен.

Как ранее писал «Эксперт», в конце января Байден заявил, что Вашингтон не намерен передавать Киеву истребители F-16.

«Нет», – сказал тогда президент США, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

