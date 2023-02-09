Число жертв взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Новосибирске выросло до трех

Число жертв взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Линейная в Новосибирске выросло до трех.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медиков.

Как уточняет пресс-служба Главного управления МЧС по региону, информация о происшествии поступила 9 февраля в 3.43 мск. «Предварительно, в результате хлопка бытового газа произошло частичное обрушение подъездов пятиэтажного жилого дома с последующим горением. К месту оперативно были направлены пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

Работами по ликвидации последствий ЧП руководит начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев принял решение прервать рабочую поездку в один из регионов округа в связи с происшествием, он вылетел в Новосибирск. На месте трагедии находятся также губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть.

Сейчас завершается тушение пожара, спасатели проводят разбор завалов и поиск пострадавших. По предварительным данным, самостоятельно из здания смогли выбраться 50 человек, эвакуация жильцов продолжается, для них развернут пункт обогрева на базе школы №85.