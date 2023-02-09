Депутаты Госдумы одобрили законопроект о конфискации имущества кибермошенников в I чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, призванный усилить эффективность мер по противодействию преступлениям в IT-сфере.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Инициатива была внесена в Госдуму в ноябре прошлого года, ее авторы — сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный — предлагают внести изменения в статью 104 УК РФ, дополнив перечень правонарушений, результатом совершения которых может стать конфискация имущества, преступлениями в сфере кибербезопасности.

«Рекомендуется изымать имущество, полученное в результате неправомерного доступа к компьютерной информации, создания, использования и распространения вредоносных программ, нарушения правил эксплуатации, средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ», — уточняет пресс-служба парламента.

По словам Пискарева, который возглавляет Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, «введение конфискации неправедно нажитого имущества киберпреступников послужит восстановлению справедливости и позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим».

Депутат отмечает, что в последнее время наблюдается активное проникновение криминала в информационные технологии и телекоммуникации, а также рост мошенничества в кредитно-финансовой сфере. «Особенно много среди пострадавших людей пожилого возраста. Наносится большой материальный ущерб и юридическим лицам, и банкам», — подчеркивает парламентарий, ссылаясь на данные МВД, согласно которым в 2021 году в РФ было совершено 6 354 преступления в сфере компьютерной информации, что на 62,5% больше, чем годом ранее.