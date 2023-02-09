Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Всего в доме, где произошел взрыв, зарегистрированы 118 человек, в том числе 22 ребенка.

В МЧС по региону рассказали, что в спасательных работах задействовано 473 человека и 131 единица техники, из них от МЧС России 323 человека личного состава и 81 единица техники. Для жильцов пострадавшего дома организован пункт временного размещения.

СУ СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). «Следствием установлено, что сегодня в результате хлопка бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов 5-этажного жилого дома по улице Линейной в городе Новосибирске», — сообщает пресс-служба ведомства.

На месте происшествия продолжают работу следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты ведомства, их работу координирует лично исполняющий обязанности руководителя управления Виталий Зарипов. «Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначается комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы», — указывается в сообщении.

Число пострадавших уточняется.