Экс-советник президента Украина назвал решающий момент спецоперации

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин считает, что сражение за Артёмовск (украинское название города Бахмут), которое продолжается все последние недели, может стать решающим для дальнейшего хода специальной военной операции.

В эфире своего YouTube-канале он заявил, что если этот город падёт, то ВС РФ начнут стремительно продвигаться вглубь Украины – на Северск, Славянск и Краматорск.

При этом он отметил, что обещанного украинским командованием наступления в районе Сватово и Кременной так и не случилось.

«В итоге российская армия сама атаковали ВСУ. В тоже время западная разведка, которая советует властям Украины сдать Бахмут, не понимает всех трагических для страны последствий этого решения», – резюмировал Соскин.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, продолжение обороны Артёмовска со стороны ВСУ даёт российским бойцам возможность «перемолоть» больше украинских солдат. Причём он считае, что потрачены эти жизни будут совершенно впустую.

«Несмотря на это, Владимир Зеленский считает, что Бахмут нельзя сдавать ни при каких обстоятельствах. По этой причине он бросает все новые силы в «Бахмутскую мясорубку». Но так это выглядит только в том случае, если смотреть из его бункера, запрятанном на глубине в 64 метра где-то на Владимирской улице Киева. Но Бахмут уже обречен!», – уверен Баранец.