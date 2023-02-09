ФАС одобрила покупку «Татнефтью» активов финской Nokian Tyres в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила три ходатайства компании «Татнефть» о приобретении российского бизнеса финского производителя шин Nokian Tyres.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

«ФАС России одобрила три ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка Инвест" и ООО "Нокиан Шина" в размере 100% у компании Nokian Tyres», — цитирует агентство представителя антимонопольной службы.

В ФАС подчеркнули, что в случае, если на сделку распространяются положения указа президента РФ №618, она может быть совершена только после получения разрешения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Nokian Tyres объявила об уходе из РФ в середине прошлого года; в октябре стало известно, что компания продает свои российские активы «Татнефти». Стороны подписали соглашение; ожидается, что цена сделки составит около 400 млн евро.

Завод финской компании мощностью 17 млн шин в год работает во Всеволожске с сентября 2005 года. В 2021-м примерно 80% легковых шин Nokian Tyres было произведено в России, направление «Россия и Азия» обеспечило около 20% чистых продаж компании.

Во вторник, 7 февраля, Nokian Tyres в своей отчетности за четвертый квартал отметила, что продажу ее юрлиц в РФ должны одобрить российские власти, из-за чего, наряду с другими факторами, создается существенная неопределенность по срокам и условиям сделки и ее закрытия.

Как рассказал «Коммерсанту» адвокат NSP Иван Чувакин, получение одобрения ФАС не является обязательным для подачи документов в правительственную комиссию, однако оно может стать преимуществом.

В российском офисе Nokian Tyres изданию сообщили, что предприятие во Всеволожске после смены собственника продолжит выпускать шины для легковых машин и внедорожников под другой маркой. В настоящее время производство продукции на заводе не осуществляется ввиду плановой остановки, необходимой для локализации.