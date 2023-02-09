Фунт стерлингов: прыжок из бездны

Британский фунт (GBP) не смог восстановиться и остался в четверг, 9 февраля ниже 1,21 доллара после того, как во вторник коснулся отметки 1,1995 доллара, самого низкого уровня с 6 января. Инвесторы посчитали политику Банка Англии более мягкой по отношению к Европейскому центральному банку и Федеральной резервной системе США. Центральный банк Великобритании, судя по всему, полагает, что инфляция в стране достигла пика, и сигнализирует о том, что цикл ужесточения монетарной политики может подойти к концу.

Сейчас инвесторы ожидают дополнительных комментариев от британских политиков и данных по ВВП Великобритании за четвертый квартал, которые должны быть опубликованы в пятницу. Это может дать дополнительные намеки на следующие действия центрального банка. Официальные лица Великобритании в феврале провели 10-е повышение процентной ставки подряд, повысив ее на 50 базисных пунктов, до 4% — самого высокого уровня с конца 2008 года. Снижение склонности инвесторов к риску ввиду геополитической напряженности может оказывать дополнительное давление на фунт.

Между тем, главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил в начале недели, что банк готов пойти на ряд шагов для достижения целевого уровня инфляции.

Аналитики оценивают перспективы фунта достаточно противоречиво. Хотя долгосрочный потенциал у британской валюты, судя по всему, действительно просматривается. Он основан на состоянии британского фондового рынка, перспективах экономики Китая, а также в его пользу могут обернуться публикации данных о ВВП Великобритании и инфляции в США, соответственно 10 и 14 февраля.

Китай протянет руку фунту

Решение Банка Англии в отношении ставки, объясняет финансовый аналитик, основатель инвестиционной компании Abeta Capital Василий Белокрылецкий, было обосновано по-прежнему сильным рынком труда и уровнем инфляции выше цели 2%. При этом было отмечено, что рост заработной платы и инфляция в стране демонстрируют признаки замедления. Эксперт ожидает, что ставка будет поднята еще 2 раза по 25 б. п. (в марте и мае).

При этом он обращает внимание на то, что с сентябрьских минимумов фунт укрепился против доллара более чем на 15%. Основная причина, говорит Василий Белокрылецкий, заключается в том, что, по мнению участников торгов, инфляция в США будет снижаться темпами быстрее, чем в Великобритании. Соответственно, ФРС США раньше перейдет в режим стабилизации, а далее и к смягчению ДКП.

Ситуация изменилась после того, как вышли сильные данные по рынку труда в США, что поставило под сомнение тезис о скором смягчении денежно кредитной политики со стороны ФРС США. Именно поэтому в последние дни мы наблюдаем укрепление доллара США относительно GBP, замечает эксперт.

«Мы считаем, что локальное укрепление доллара продолжится на фоне снижения вероятности наступления рецессии в США. Но стратегически стоит использовать укрепление доллара для наращивания позиций в GBP, так как на более длинном горизонте доллар продолжит ослабевать», — указывает Василий Белокрылецкий. Он добавляет, что в числе основных причин такого решения — более привлекательные оценки фондового рынка Великобритании относительно США, а также то, что открывается Китай. Экономика Великобритании, по словам аналитика, имеет большую корреляцию с Китаем и соответственно может почувствовать себя лучше по сравнению с США.

Фунт качается на весах

Британский фунт с конца прошлого года поднимался к доллару, ведомый двумя основными идеями, отмечает, в свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Первая основывалась на том, что ФРС США замедлила темп роста процентной ставки из-за снижения инфляции. Это приводило к общему ослаблению «американца» к основным валютам. И вторая — что Банк Англии станет повышать ставку вследствие более высокого роста цен. Такие ожидания взметнули котировки до 1,2450 — максимума с июня 2022 года.

Момент истины, рассказывает эксперт, наступил в первые дни февраля, которые повлияли на движение фунта в ближайшие недели. ФРС США 1 февраля действительно увеличил ставку с 4,5% до 4,75%, на 0,25 проц. пункта, а не на 0,5 , как раньше. А 2 февраля Банк Англии также ожидаемо поднял свой процент с 3,5% до 4%. Но ключевым моментом стала разница в риторике двух регуляторов.

Американский регулятор указал, что и дальше станет существенно поднимать ставку, а английский — что потенциал такого роста у него ограничен. На следующий день, 3 февраля, вышел исключительно сильный отчёт по рынку труда США. Безработица опустилась к полувековому минимуму 3,4%, в два раза за месяц выросло число новых рабочих мест.

Поэтому фунт резко упал к доллару, до 1,1960 к 7 февраля на 3,5% за несколько дней, констатирует Марк Гойхман. Банк Англии, хотя ему и нужно бороться с высокой инфляцией в 10,5%, не может сильно поднимать ставку. Ведь она ограничивает производство и инвестиции, увеличивая и без того высокий риск рецессии.

Квартальный темп роста ВВП в Туманном Альбионе — минус 0,3%, угрожающе слабый, при том же показателе в США плюс 2,9%. А вот ФРС США, имея уже более высокую ставку, может поднимать её выше, поскольку экономика сильнее. И рост занятости и зарплат там — проинфляционный фактор, с которым борется регулятор, делая дороже деньги, кредиты.

При этом увеличиваются и ставки привлечения в долларах, которые и без того больше, чем у фунта, говорит эксперт. Например, гособлигации США дают уже сейчас 3,6% годовых, а у Великобритании -3,3%. «Американец» становится в таком случае привлекательнее, прибыльнее для инвесторов, что способствует росту его курса. Поэтому, предполагает Марк Гойхман, в целом движение фунта вниз продолжится в ближайшей перспективе, пока ФРС не остановит увеличение ставки. Первые технические цели для этого сейчас — 1,1800-1,1860.

Происходящее же в последние дни укрепление фунта к 1,21 на утро 9 февраля, по мнению аналитика, — естественный отскок после стремительного падения начала месяца. И даже если он дойдёт до уровня сильного сопротивления 1,2220, общая картина потенциального ослабления фунта не поменяется.

А подняться дальше фунт может по результатам двух событий, считает Марк Гойхман. В пятницу 10 февраля выходят показатели ВВП Великобритании за четвертый квартал 2022 года. Ожидается преодоление отрицательной динамики — повышение темпа с минус 0,3% до 0% в квартальном исчислении. Но в годовом расчёте прогнозируется лишь плюс 0,4% , тогда как в предыдущем периоде было 1,9%.

14 февраля публикуются данные по инфляции в США за январь, Предполагается её снижение до 6,2% против декабрьских 6,5%. Учитывая неопределённость результатов данных событий, на ближайшие дни актуальный диапазон котировок, отмечает Марк Гойхман, — 1,1960-1,2260 доллара за фунт.